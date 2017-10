Rajoy da un plazo de cinco días a Puigdemont para contestar a su requerimiento

El Gobierno, en el requerimiento que activa el artículo 155 de la Constitución, da cinco días (hasta el lunes) al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que confirme si ha declarado la independencia de Cataluña y fija un segundo plazo, hasta el jueves, para que rectifique y evite su aplicación. Ambos plazos figuran en el requerimiento aprobado esta mañana en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y que se ha entregado esta tarde a la Generalitat catalana.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que escuchará las aportaciones de todas las fuerzas parlamentarias sobre Cataluña y les ha recordado que "todos" tienen "la obligación de contribuir a mitigar con serenidad" una situación que los españoles están viviendo con "inquietud y zozobra".

Rajoy, que esta misma mañana ha anunciado que el Gobierno ha enviado un requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que aclare si ayer declaró la independencia, ha defendido esta tarde su decisión pero no ha aclarado, en su primera intervención, los plazos que da al jefe del Govern para que responda. Sí ha querido cerrar su discurso recordando a "esa España integradora, amable y serena", los "miles y miles" de ciudadanos que han salido en los últimos días a las calles para "proclamar su patriotismo y su amor a su país", incluso desde posiciones políticas diferentes.

"Lo han hecho sin estridencias, sin exclusiones" y "con la alegría de reconocerse como compañeros de un mismo proyecto común", ha señalado el jefe del Ejecutivo. Y ha añadido que "por todos ellos es hora de poner fin a este desgarro".

En su comparecencia en el Congreso para explicar la posición del Gobierno ante el desafío separatista en Cataluña, Rajoy ha reiterado que lo que tuvo lugar el pasado 1 de octubre fue que un referéndum ilegal para "volar la Constitución, la unidad de España y el Estatuto de Cataluña" fracasó "rotundamente", como certificó la Junta Electoral Central. Y se ha comprometido a escuchar las aportaciones de las fuerzas políticas en un debate que "afecta al nervio más profundo de la sociedad catalana y española", por lo que les ha pedido que contribuyan a mitigar con serenidad la inquietud de los españoles y los catalanes.

"Ni un solo país del mundo" se ha podido tomar "mínimamente en serio lo que vivimos" el pasado 1 de octubre en Cataluña con un referéndum ilegal "que no resiste la más elemental prueba" de transparencia y neutralidad, ha dicho.

Rajoy ha defendido que el Estado ha actuado como lo hubiera hecho "cualquier país democrático" frente a quien incumple la ley. Asimismo, ha aprovechado para trasladar su agradecimiento en nombre de todos los españoles a quienes "han cumplido su deber en defensa del bien común: jueces, fiscales, Policía y Guardia Civil".

Rajoy, ha subrayado hoy que la "implacable realidad" ha "desmontado de un plumazo" todas las falsedades que pretendía colocar el "mito de la independencia" como si se tratase de "un cuento de hadas". Ha señalado que "el independentismo está a punto de dar al traste con la mejor época de Cataluña en toda su historia". Ha recordado así las decenas de empresas que han decidido su salida de Cataluña, grandes y "ejemplares" compañías que con su capacidad emprendedora han llevado durante años la marca de Cataluña por el mundo, pero ahora se ven obligadas a marcharse ante la amenaza de ruptura. También ha subrayado su preocupación por la caída de las reservas turísticas, y ha dado, como muestra del impacto negativo, "un solo dato", el hecho de que las advertencias a viajeros internacionales para que no vayan a Cataluña han sido "muchas más" que las que hubo tras el reciente atentado de Barcelona.

Rajoy ha insistido en esa "implacable realidad" que desmonta el mito secesionista. Y ha recalcado: "La independencia no es pacífica, no es gratuita, no será reconocida en Europa y ahora todo el mundo sabe que tiene costes".

Ha advertido hoy de que "no es posible aceptar bajo la apariencia de un diálogo equívoco la imposición unilateral de puntos de vista que se saben imposibles de aceptar por una de las partes".

"No hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia o la ilegalidad", ha dicho.

Ha agradecido las numerosas ofertas de "mediadores" que ha recibido, pero les ha recordado que nada hay que acordar sobre lo que ya está establecido en la Constitución: la indivisibilidad de España y que la soberanía reside en el conjunto de los españoles.

Rajoy, ha concluido esta tarde su discurso sobre la situación en Cataluña y la actuación del Gobierno recalcando que "es hora de poner fin a este desgarro". Y es hora de hacerlo, ha añadido, "con serenidad, con prudencia y con el objetivo último de recuperar la convivencia".