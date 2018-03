Rajoy desautoriza a Tejerina por recomendar una huelga 'a la japonesa'

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado hoy que no se identifica con las peticiones de algunos miembros de su partido de hacer una huelga a la japonesa el 8 de marzo, al tiempo que se ha comprometido a mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso. "No me reconozco en la afirmación de huelga a la japonesa que ha hecho algún miembro de mi partido", ha afirmado Rajoy durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado. En respuesta a la pregunta de la senadora de Nueva Canarias María José López Santana sobre los compromisos concretos que va a adquirir el Gobierno para mejorar las condiciones sociolaborales de las camareras de piso en esta legislatura, Rajoy ha afirmado que el Ejecutivo aprobará la inclusión de algunas enfermedades profesionales en el cuadro del sector de la hostelería, como la del síndrome del túnel Carpiano, y se ha comprometido a recibir a este colectivo en Moncloa.



Cuando la senadora le ha reprochado que algunos miembros de su Gobierno hayan pedido hacer una huelga a la japonesa el 8 de marzo y le ha recordado que entonces estas mujeres deberían hacer 80 camas al día en vez de 40, el presidente del Ejecutivo le ha respondido que no se reconoce en esas afirmaciones. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró el 21 de febrero que celebrará el 8 de marzo trabajando con las mujeres y que afrontaría ese día como "una huelga a la japonesa", haciendo más horas. López Santana ha aseverado que la jornada laboral de las camareras de piso que trabajan en el sector turístico ya "es una huelga a la japonesa diaria" y le ha recordado que el 90 % sufren trastornos musculares y esqueléticos y la mayoría padecen ansiedad. "Pocas llegan a la edad de jubilación y las más tienen una pensión irrisoria". "Yo lo llamo crueldad laboral y explotación laboral. Díganle que hagan huelga a la japonesa y que así es como se defienden los derechos de las mujeres", ha lamentado la senadora, que asegura conocer este ámbito porque es hija, prima y sobrina de camarera de piso.



El presidente del Gobierno ha reconocido que se trata de un colectivo al que debemos mucho y le ha agradecido los datos ofrecidos: "Me han impactado y vamos a hacer caso en esto". Rajoy ha recordado que uno de los acuerdos pactados con Nueva Canarias para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se refería a la creación de una mesa tripartita por la calidad del empleo en Canarias, cuya primera reunión ha tenido lugar en febrero. Ha señalado que su Gobierno está dispuesto a mejorar "especialmente" el cuadro de enfermedades profesionales del sector de la hostelería, y reconocer y acreditar competencias adquiridas en la formación profesional e impulsar medidas para prevenir los riesgos laborales, también en materia psicosocial. En el mismo sentido ha dicho que también aumentarán probablemente las plantillas de la Inspección de Trabajo para frenar la explotación laboral y que se acometerán nuevas campañas de inspección.