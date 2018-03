Rajoy se hace 'youtuber' y revoluciona Twitter

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, se ha hecho ‘youtuber’. El líder del PP ha anunciado su nueva faceta en su cuenta de Twitter: “Hoy estreno mi nuevo videoblog contándote por qué #Soypopular. Os invito a verlo. MR”.

El tuit incluye un vídeo en el que, en dos minutos, Rajoy explica porqué se afilió al PP cuando contaba con 26 años. A los 22, y cuando el partido "solo tenía 9 diputados", el presidente afirma que "ya pegaba carteles.

Las respuestas en la red social no se han hecho esperar y nada más publicar el tuit y el vídeo, Twitter ha empezado a comentar la nueva faceta de Mariano Rajoy como ‘youtuber’. Como era de prever, buena parte de los tuiteros han llenado la red de comentarios y chanzas.

Rajoy se hace "YouTuber". Podría ser una broma pero no, no lo es. #FelizFinde pic.twitter.com/Won0Qu5ZW0

No olvides acabar tus videos con la frase "si te ha gustado dale Like y no olvides suscribirte"