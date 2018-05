Rajoy interviene el PP y deja Madrid en manos del equipo de Cifuentes

nuria vega | madrid

El futuro del PP de Madrid ha quedado ligado a Mariano Rajoy. Doce días después de que Cristina Cifuentes dimitiera, el jefe del Ejecutivo procedió ayer a cubrir los huecos que ha dejado tras de sí la marcha de la dirigente popular. Por un lado, concedió que Angel Garrido, mano derecha de la expresidenta, opte a la investidura para gestionar el Gobierno de la comunidad hasta las elecciones de 2019. Por otro, recuperó a un veterano en estas lides, Pío García-Escudero, actualmente al frente del Senado, para poner orden en un partido, el madrileño, deshecho por los escándalos y las pugnas internas. Y si algo quedó claro es que la decisión sobre cómo resolver esta crisis ha dependido enteramente de su criterio.

El Comité Electoral dio luz verde a la propuesta de Garrido. En la dirección nacional tuvieron que superar sus recelos iniciales. En las primeras horas tras la retirada de Cifuentes, varias voces de la formación alertaron sobre el vínculo estrecho del actual presidente en funciones con su predecesora, que, además, pretendía colocar a su colaborador al mando del Ejecutivo. En la festividad del Dos de Mayo, sin embargo, Garrido hizo ver que ni su candidatura ni su ambición darían quebraderos de cabeza a Rajoy. Ni tan siquiera llegó a mencionar a Cifuentes en un discurso puramente institucional y defendió, en una entrevista en Telemadrid, que su «lealtad» a la expresidenta no le «inhabilitaba» para sumarse a otro proyecto. «Ahora lo importante —apuntan fuentes populares— es que administre con limpieza y sin generar polémicas el Gobierno de Madrid hasta las elecciones». Eso ha obsesionado a Rajoy, aseguran en el partido, porque un escándalo a un año de los comicios podría enterrar cualquier aspiración del PP a conservar las instituciones. Desde luego, el perfil gestor de Garrido y su conocimiento del Gobierno, en el que ha ejercido de consejero de Presidencia y Justicia y Portavoz, han remado a su favor. Además, con su elección, la menos comprometida, el PP busca poner a salvo su propio proyecto. Enviar el mensaje de que cabe la continuidad porque el problema no fue de «gestión», sino de «personas». A final y al cabo, Cifuentes se fue por las irregularidades en su máster y las imágenes en las que aparecía tras sustraer dos cremas en un comercio, no por el ejercicio de sus responsabilidades.