Rajoy recibe a Sánchez un mes y medio después de resultar elegido

Ramón gorriarán | Madrid

Mariano Rajoy y Pedro Sánches se verán las caras el jueves, un mes y medio después del triunfo del líder socialista en las primarias de su partido. El Gobierno y el PSOE emitieron sendos comunicados idénticos para confirmar la cita en la Moncloa, que será «continuación» de la conversación telefónica que ambos mantuvieron el 28 de mayo pasado y que versó, según dijeron entonces fuentes gubernamentales y socialistas, sobre el desafío independentista de Cataluña.

En aquella charla Sánchez garantizó a Rajoy que el PSOE estará del lado del Ejecutivo en defensa de la ley y la Constitución ante cualquier iniciativa al margen de la legalidad de la Generalitat de Cataluña. Unas palabras que dejaron al presidente del Gobierno «tranquilo y satisfecho», según explicó después. Claro que todo eso fue antes de que Sánchez abrazara la tesis sobre la plurinacionalidad de España en el congreso federal de su partido, un giro que desató la preocupación en la Moncloa y en el PP.

Poco interés

El jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición no tienen demasiado interés en verse y no lo ocultan. Ha transcurrido mes y medio desde el triunfo del socialista en las primarias de su partido el 21 de mayo y lo habitual suele ser que el presidente invite a la Moncloa a los líderes de los partidos nada más ser elegidos. Es lo que hizo ayer sin ir más lejos con el nuevo secretario general de CC OO, Unai Sordo, apenas 48 horas después de haber sido elegido. El presidente invitó al dirigente sindical el mismo sábado en que fue proclamado líder de la central. Rajoy también lo hizo con el propio Sánchez en su primer mandato al frente del PSOE; fue elegido secretario general el 27 de julio de 2014 y al día siguiente tuvo cita en la Moncloa. La tardanza en esta ocasión demuestra hasta qué punto son gélidas las relaciones, algo que no es nuevo porque lo son desde que se conocieron. Se va a dar incluso la circunstancia excepcional de que el líder socialista va a ser recibido por el jefe del Estado antes que por el presidente del Gobierno. Sánchez acudirá hoy al palacio de la Zarzuela en la visita que hacen todos los responsables políticos de ámbito nacional después de haber sido elegido.