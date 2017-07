Rajoy reclama a Puigdemont que siga el ejemplo vasco y dialogue

efe | bilbao

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mostró ayer al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, los beneficios que conlleva la política de pactos y acuerdos que está practicando el Ejecutivo del País Vasco frente a su camino de «delirios» y enfrentamiento que asegura no lleva a ninguna parte.

Rajoy lanzó este mensaje a Puigdemont desde Bilbao, donde presidió la primera jornada de la Escuela Miguel Ángel Blanco organizada por las Nuevas Generaciones del PP en el marco del 20 aniversario del asesinato por ETA del que fuera concejal de este partido en Ermua.

La defensa de su memoria y la de todas las víctimas estuvo presente en la intervención de Rajoy, pero gran parte la dedico a analizar la situación en Cataluña un día después de que Puigdemont efectuará una remodelación de su gobierno.

Rajoy ya interpretó esos cambios como una «purga» de los dudosos sobre el referéndum que pretenden celebrar el 1 de octubre, y ayer le instó a desconectar de su «delirio» y a conectar con la ley.

Seguir por la misma senda ha advertido de que es «estéril», y frente a esa actitud, ha mostrado a Puigdemont el ejemplo que supone el Gobierno vasco, del que ha elogiado que sea capaz de llegar a acuerdos como los que van a permitir la próxima semana actualizar el cupo hasta 2022 y modificar la ley del concierto con Euskadi.

«Es algo positivo para los vascos y para el conjunto de los españoles. Esta forma de trabajar va unida a las palabras pacto, acuerdo y entendimiento. Es lo democrático -ha añadido- y lo que produce resultados positivos para todos».

Frente a ello, señaló que lo que hace el gobierno de la Generalitat es buscar el enfrentamiento.

«Eso es estéril, es antidemocrático, no resuelve nada y no produce ningún beneficio ni efecto positivo para ningún catalán ni para nadie del resto de España», señaló el presidente.

Para Rajoy, los independentistas catalanes hablan de desconexión y lo que están haciendo es «desconectarse de la realidad y empezar a ver cómo la sociedad desconecta de su desconexión».

«Yo les invito una vez más a desconectar de los desafíos y a reconectar con voluntad de acuerdo. Les invito a que desconecten de su delirio y a recuperar la conexión con el respeto a la ley, la democracia y el Estado de derecho que están violando de manera ininterrumpida en los últimos tiempos», añadió.

Rajoy insistió en que el «desafío» secesionista no lleva a ninguna parte y no tiene la más mínima posibilidad de éxito. Tras advertir de que no hay democracia sin ley porque conduce al «totalitarismo», ha asegurado que frente a la «deriva autoritaria» el Gobierno está y estará orgulloso de hacer cumplir la ley.

«Si se deslizan por la peligrosa pendiente de la radicalidad, nosotros responderemos con la razonable fuerza de la ley», garantizó antes de sentenciar: «Nuestra democracia no va a fallar porque no puede fallar».También participó en esa mesa el vicesecretario de Política Sectorial del PP, Javier Maroto, quien reprochó a la izquierda que plantee «reformas constitucionales que se sabe desde el principio que son fallidas».