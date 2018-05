Rajoy se reúne con Sánchez y Rivera para abordar el 155

Reuniones de urgencia para abordar la situación en Catalunya. Mariano Rajoy ha convocado en la Moncloa al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para este martes y al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para el jueves. Las citas se han dado a conocer en un contexto de gran presión para el Gobierno, con el PP desplomado en las encuestas y Cs ganando el pulso en el centro-derecha por su posición en Catalunya. En esta tensión, el líder de Cs ha exigido a primera hora al Ejecutivo que el 155 continúe aplicándose. Poco después los socialistas se han mostrado dispuestos a "respaldar" otra intervención de la Generalitat siempre que haya acciones reales que lo hagan necesario. Ambos partidos han reaccionado así tras que el 'president', Joaquim Torra, mostrase su determinación para aprobar la república catalana. Mientras tanto, Rajoy ha señalado que va a hacer un esfuerzo por “aportar entendimiento y cordura” a la nueva situación siempre que se cumpla la ley.

A primera hora Rivera atornillaba a Rajoy. Exigía al presidente del Gobierno que "rectifique" y no permita que el 155 decaiga. En Ciudadanos la fórmula para mantener el precepto constitucional con vida importa menos. Admiten que o bien se extiende el que está en vigor o bien se aprueba uno nuevo que implicaría otra aprobación en el Senado, según ha explicado su secretario general, José Manuel Villegas. Eso sí, los liberales exigen que este 155 incluya el control de los medios públicos de comunicación en Catalunya y ha hecho mención expresa a TV3.

Apelación a la mesura

Pero Rajoy ha evitado entrar, de momento, en estas materias. En una breve declaración sin preguntas en Segovia, el jefe del Ejecutivo ha insistido en la idea que ha trasmitido desde que Carles Puigdemont eligió a Torra como president temporal, que le disgustan sus reflexiones pero que va a juzgar sus acciones. "Lo que he escuchado a lo largo de las últimas horas, a mí no me ha gustado, pero voy a juzgar los hechos", ha señalado. Asimismo ha querido dejar claro, que un día como hoy es "bueno" reafirmar el compromiso del Ejecutivo con la legalidad.

Por último ha hecho una "apelación a la mesura, a la tranquilidad y a dejar de lado la ansiedad, que no conduce a nada y no resuelve nada", una reflexión que podría ir destinada a Albert Rivera, quien reclama que no se levante el 155 hasta que el nuevo Govern se comprometa a respetar la Constitución.

No esperar "tanto"

Los socialistas, mientras tanto, no son partidarios de alargar el actual acuerdo sobre el 155, porque al igual que el Ejecutivo subrayan que el pacto alcanzado en el Senado deja claro que la suspensión de la autonomía decaerá en cuanto haya un Govern, pero no cierran la puerta, en ningún caso, a volver a recurrir a esta herramienta constitucional. "Estamos dispuestos a respaldarla", ha dicho el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

El número tres del principal partido de la oposición ha evitado adelantar qué tipo de respuesta convendría dar, dejando claro que la nueva puesta en marcha del 155 solo debe echar a andar si el nuevo Govern incumple la ley. "La respuesta tiene que ser firme, serena, desprovista de cualquier ataque de histeria, como algunos pueden estar planteando", ha continuado el número tres de los socialistas, en referencia a Rivera.

"Si supiéramos en qué supuestos va a incurrir el Govern de Catalunya… No lo podemos prever. En función de esos supuestos cabrá un tipo de respuesta. Igual no incurren en ningún tipo de supuesto. No hay que adelantarse a nada. Para que se produzca una nueva situación tienen que darse supuestos determinados", ha insistido Ábalos. Fuentes de la dirección socialista defienden que ahora no cabría esperar "tanto" como el pasado año para aplicar el 155. El partido que lidera Pedro Sánchez cree que esta vez bastaría un incumplimiento de la ley para ponerlo en marcha de nuevo.

Pero el secretario general del PSOE no solo se quedará ahí en su cita con Rajoy. Para los socialistas, el 155 es una medida "excepcional", que impide la comisión de nuevas ilegalidades pero no soluciona el problema de fondo. Sánchez, en este sentido, trasladará al presidente del Gobierno la necesidad de abordar "soluciones políticas", como la reforma constitucional.