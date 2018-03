Rajoy se revuelve contra el PSOE y sus "cheques sin fondos"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Sr. Rajoy PSOE PODEMOS y CIUDADANOS no sacaron alos pensionistas a la calle los sacaron ustedes con la exigua subida de 2 € al mes y como es normal la protesta la hicieron los Pensionistas que su Gobierno cada vez los hace mas pobres. tenga la suficiente gallardía de demostrar que le interesan sus gobernados (NO COMPRE AVIONES Y SUBMARINOS QUE NO FLOTAN Y PROCURE GOBERNAR COMO PROMETIO.