Rajoy: "Todos queremos mejores pensiones pero hay que hacerlo sin engañar a la gente con promesas incumplibles"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que "todos" quieren tener mejores pensiones pero ha recalcado que hay que hacerlo "sin engañar" a los ciudadanos con promesas que luego no se pueden cumplir. Además, ha subrayado que, durante los "ajustes" por la crisis económica, su Ejecutivo declaró "intocables" las pensiones. Así se ha pronunciado en una entrevista que publica el diario valenciano 'Levante', recogida por Europa Press, a tres días del debate monográfico sobre esta cuestión que se celebrará en el Pleno del Congreso. En esa comparecencia parlamentaria, se prevé que el jefe del Ejecutivo explique sus propuestas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y sobre todo para revalorizarlas, tras el reclamo de la mayoría de la oposición de que suban según el IPC.

Cuestión intocable

Tras recordar que las pensiones suponen hoy el 40% de todo el gasto del Gobierno, Rajoy ha indicado que hay más de 9,5 millones de pensionistas y con "una prestación media de 1.074 euros". Además, ha dicho que las pensiones han subido "todos los años" porque, según ha destacado, ésta fue una las cuestiones que declaró "intocables" en la "época de ajustes por la terrible crisis". "Cuánto más empleo, más dinero para las pensiones y más sostenible será el sistema. Todos queremos seguir apoyando que las pensiones sean cada vez mejores, pero debemos hacerlo desde la responsabilidad y sin engañar a la gente con promesas que no se pueden cumplir", ha manifestado.

Pendiente de los presupuestos

En cuanto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2018, que quiere presentar en el Congreso "antes de Semana Santa", Rajoy ha afirmado que espera que "salgan" y ha agregado que su Gobierno va a poner "todos los medios" para ello. Según ha explicado, es "importante" tener presupuestos porque, entre otras cosas, pueden "actualizar los gastos del Estado en áreas tan sensibles como la financiación autonómica y los servicios públicos que dependen de ella, las ofertas de empleo público, la mejora salarial para los funcionarios y también determinadas inversiones públicas".

De la misma manera ha defendido aprobar los PGE para "la bonificación en el IRPF para las personas de avanzada edad y para el incremento salarial de policías y guardias civiles tan necesario, pero eso ya son partidas más concretas". "Vamos a negociar con los grupos y espero que alcancemos un acuerdo que nos satisfaga a todos. Ahora ya es un asunto de responsabilidad política del resto de grupos", ha apostillado.

Financiación autonómica

También se ha referido al sistema de financiación autonómica que se acordó reformar en la Conferencia de Presidentes autonómicos celebrada en enero del 2017 y a la que "no quiso asistir" el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Rajoy ha afirmado que desde aquella cita con presidentes en el Senado se han ido "cumpliendo todos los pasos" y ahora "hay que terminar de cuadrar un acuerdo que plantee un sistema mejor" del que hay y que mantenga los "parámetros de solidaridad". "La negociación entre Hacienda y las comunidades autónomas busca ese objetivo, y no depende del proceso de Cataluña sino del diálogo y de la capacidad de encontrar un punto de acuerdo entre todos", ha declarado el presidente del Gobierno.

Brecha salarial

Al ser preguntado si cree que no hay brecha salarial entre hombres y mujeres, Rajoy ha asegurado que "hay que poner todos los medios posibles para que no haya brecha salarial alguna" y ha agregado que el "primer paso" para evitarla es que haya empleo. Dicho esto, ha subrayado que con su Gobierno se ha alcanzado "el máximo histórico de mujeres trabajando. "Para que no haya brecha tampoco en las pensiones hemos puesto en marcha un complemento de maternidad", ha apostillado.