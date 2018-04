Rajoy traslada a la dirección del PP la solución de la crisis de Cifuentes

ramón gorriarán | madrid

Mariano Rajoy se bajó del avión que le trajo de Buenos Aires y envió a uno de sus hombres de confianza al Congreso a aclarar que la solución de la crisis abierta por Cristina Cifuentes y su máster corresponde a la dirección nacional del PP. Él, aunque es el presidente del partido, tiene una agenda muy cargada como presidente del Gobierno y no tiene previsto reunirse por ahora con la gobernante madrileña. Además no quiere tener la última palabra, como pretende Cifuentes, y verse impelido a pedir a la presidenta que renuncie.

La dimisión se mantiene como la salida más plausible a juicio de La Moncloa porque la prioridad sigue siendo conservar el Gobierno de Madrid ante las elecciones del próximo año. También es la tesis mayoritaria en el PP, aunque un sector, cuya cara visible es la secretaria general, Dolores de Cospedal, apuesta por jugar la carta de ir a la moción de censura y comprobar si Ciudadanos aguanta el pulso hasta el final y vota con Podemos y PSOE la destitución de Cifuentes para que el socialista Ángel Gabilondo se convierta en el nuevo presidente. Estos dirigentes populares creen que el partido de Albert Rivera ante esa tesitura tendrá vértigo y propondrá una solución que evite la renuncia.

En lo que hay consenso es en que no hay prisas. El plazo para votar la moción de censura se abre hoy y termina el 7 de mayo, y fijar la fecha es competencia de la presidenta de la Asamblea, la popular Paloma Adrados, que puede apurar el calendario hasta el último momento. La celeridad que reclama Rajoy no quiere decir que la solución vaya a ser «inminente», explicó ayer el coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo.

En el Gobierno y el PP quieren aguardar a que la Universidad Rey Juan Carlos y la Fiscalía concluyan las investigaciones que han abierto sobre el curso de postgrado de la presidenta madrileña para esclarecer de una vez por todas el caso. El centro docente señaló que es probable que sus pesquisas concluyan antes de que acabe este mes. Fuentes jurídicas señalaron también que el trabajo de la Fiscalía no puede alargarse mucho más.

«No hay tomada ninguna decisión», apuntó el número tres de los populares, pero insistió en que el primer objetivo de su partido es no perder el Gobierno madrileño y, por tanto, evitar la moción de censura. Recordó, además, que «nadie», ni Cifuentes ni otros dirigentes, está «por encima de las siglas del partido». La decisión, por tanto, que se adopte será la que más convenga al PP aunque sea a costa de sacrificios personales. Puntualizó asimismo que la dimisión es una decisión «personal», en la que pueden influir tanto Rajoy como el partido, pero no puede ser fruto de una imposición ajena.

Fuentes de La Moncloa señalaron también que no está previsto un encuentro inmediato de Rajoy con Cifuentes. «Lo que no significa que no se pueda producir», apostilló Maillo con cautela.