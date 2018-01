Reabren las principales vías tras quedar atrapadas miles de personas

Las principales carreteras y autopistas, en especial la AP-6, en Segovia y Ávila, han quedado reabiertas hoy después de que miles de personas se vieran atrapadas durante horas y tuvieran que pasar la noche en sus vehículos o en gasolineras y áreas de servicio como consecuencia del temporal de nieve.



A última hora de la tarde permanecían abiertas tanto la AP-6, como la AP-51 y la AP-61, en Castilla y León, todas con peaje gratuito, aunque no pueden circular camiones, mientras continuaban los problemas en la A-1, entre los kilómetros 40 y 60, en Madrid.



Los accesos al puerto de Navacerrada, entre Madrid y Segovia, se encuentran cerrados, así como distintos puntos de la red secundaria, entre ellos cinco puertos de La Rioja.



El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, ha asegurado que la DGT llevaba avisando desde el viernes por la mañana, a través de paneles y en redes sociales, de los riesgos de circular con la nevada, pero "ha habido conductores que no se han enterado o han tomado decisiones inapropiadas".



En una rueda de prensa en la sede central de la DGT, Serrano ha señalado que "no es cuestión de buscar culpables" y ha apuntado que ha sido una nevada "excepcional", con un espesor de 40 centímetros que afectó a 20 kilómetros de autopista.



El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado hoy la apertura de un expediente informativo a la concesionaria de la AP-6, Iberpistas (del grupo Autopistas, filial de Abertis).



De la Serna ha indicado, en declaraciones a la cadena Ser, que comparecerá "sin ningún problema" en el Congreso de los Diputados, tal y como han solicitado PSOE, Ciudadanos y Podemos. Los dos primeros también ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.



Autopistas, filial de Abertis y propietaria de Iberpistas, la concesionaria de la AP-6, ha asegurado hoy que el pasado 5 de enero puso en marcha el Plan Operativo de Vialidad Invernal (POVI) bajo la coordinación directa del Ministerio de Fomento y la Dirección General de Tráfico (DGT).



Para restablecer el tráfico en la AP-6 ha sido fundamental la labor del Ejército.



Más de 250 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han trabajado entre los kilómetros 42 y 100 de esta autovía, después de que la Delegación del Gobierno de Castilla y León solicitara su participación para "el auxilio a personas en vehículos parados e inmovilizados", así como "en apoyo a la concesionaria Iberpistas en las labores de despejado de la vía".



En su cuenta de Twitter la UME explicó esta mañana: "son muchos los vehículos atrapados en #AP6 pero trabajamos a destajo para avanzar km a km y llegar a todos cuanto antes, estamos en ello!".



La red social también ha sido utilizada por numerosos afectados que han criticado la situación vivida desde la tarde de ayer, que han calificado de "desastre", al asegurar que una nevada enorme sin quitanieves conlleva un "caos absoluto".



Además, en conversación con Efe, María, atrapada con su pareja y dos niños en el kilómetro 78 de esta autopista, ha criticado la falta de información de los responsables de la autopista de peaje.



La solidaridad ciudadana ha aflorado una vez más y los trabajadores del bar Las Chimeneas, en el área de servicio de Villacastín, se "han volcado" con los centenares de personas que se han cobijado en su interior durante la madrugada.



El establecimiento tuvo problemas de electricidad y no logró restablecer la calefacción hasta las 03.00 horas, según ha comentado a Efe Mercedes Álvarez, que regresaba en la tarde de ayer a Madrid desde Galicia y que agradecía la ayuda que han prestado a decenas de familias con niños los empleados de este local "estando fuera de servicio".



También los ayuntamientos de Ávila y San Rafael (Segovia) han habilitado polideportivos municipales para acoger a las personas atrapadas en las carreteras.