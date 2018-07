El reparto de RTVE se completará en diez días

paula de las heras | madrid

El Congreso tendrá que elegir en el plazo de diez días a los cuatro miembros del Consejo de Administración de RTVE que correspondía designar al Senado conforme a la ley de 2017. El PP, que el miércoles anunció su intención de no entrar en el proceso, presentó una lista alternativa a la de PSOE, Podemos y el PNV, pero no fue admitida al no contar con el respaldo de la mitad de la Cámara, requisito indispensable. La de los socialistas no obtuvo la necesaria mayoría absoluta.

En el real decreto aprobado hace un par de semanas para poder renovar a la cúpula de la corporación pública al margen del PP, el Gobierno introdujo una cláusula que traslada al Congreso la potestad de elegir a todos los consejeros si no fuera posible el acuerdo de la Cámara alta. Es una de las razones por las que el partido conservador considera que hay motivos para presentar un recurso de inconstitucionalidad que, según anunció su portavoz, Rafael Hernando, se registrará hoy mismo. «Creo que se han vulnerado todas las reglas de juego, porque se ha querido hacer una televisión a modo de lo que es ahora el Gobierno, que tiene a un presidente como Pedro Sánchez y a un vicepresidente en la sombra como es Pablo Iglesias y nosotros no queremos participar en ello», ha dicho en Almería.

Tal y como están las cosas, todos los miembros del Consejo de RTVE serán designados -en teoría de manera temporal, hasta la celebración del concurso previsto en la norma de 2017- a propuesta de PSOE y Podemos, con el apoyo del PNV (que ya se garantizó una plaza en la votación del miércoles en el Congreso) y de los secesionistas catalanes, que supeditaron su apoyo a que Pedro Sánchez accediera a hablar con el presidente de la Generalitat sobre la autodeterminación de Cataluña.

Ciudadanos, que de haber negociado podría haber conseguido un puesto, decidió no participar de lo que considera un cambalache y se ausentó de las votaciones.

Los candidatos que ayer no obtuvieron los votos necesarios pero que, seguramente, acabarán siendo nombrados en los próximos días son la directora de Relaciones Laborales de RTVE, Ana Isabel Cerrada, los periodistas Fernando López Agudín y Juan Tortosa y el catedrático de la Ramón Llull, Josep Lluis Micó.