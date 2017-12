Reporteros Sin Fronteras denuncia la intimidación a periodistas en Cataluña

El presidente de la Sección Española de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Alfonso Armada, ha denunciado que "muchos periodistas han tenido que soportar en Cataluña intimidaciones mientras hacían su trabajo en la calle al grito de "¡prensa manipuladora!", interrupciones de su labor, linchamientos en redes sociales, agresiones por parte de las fuerzas de seguridad y un sinfín de hechos que han repercutido de manera negativa en el trabajo informativo". En una entrevista concedida a Europa Press, Armada ha explicado que, "a pesar de todos los incidentes negativos para la libertad de información que han rodeado el proceso independentista en Cataluña, sí ha habido algunos destellos de luz".

Apoyos y críticas

En este sentido, el presidente de RSF ha recordado que la organización recibió "cientos de mensajes por haber descorrido un velo de temor a raíz de la publicación del informe en el que pedía respeto para los periodistas en Cataluña, y 19 de cada 20 eran de respaldo". "También se recibieron críticas y quejas, pero las muestras de apoyo fueron abrumadoras. En eso consiste nuestro trabajo: estar de parte de la libertad de información y de los periodistas", ha apostillado.

Detenciones

Armada ha indicado que otro asunto "doloroso" acaecido este año 2017 fue la detención en España de dos ciudadanos de la Unión Europea de origen turco --el periodista sueco Hamza Yalçin y el escritor alemán Dogan Akhanli--, por una orden de Interpol cursada por la Justicia turca.

Periodismo de investigación

El presidente de RSF también cree que ha habido "aspectos positivos", por ejemplo, que "el periodismo de investigación, mediante la colaboración internacional entre reporteros, mantiene una notable participación española y el interés de la sociedad por estas historias es creciente". "También tiene su contrapartida: sacar a la luz un asunto vergonzoso para quienes se creen inmunes puede acabar en imputación, como le ha ocurrido este año a nuestros compañeros del diario 'El Mundo' que revelaron un caso de evasión fiscal masiva en el mundo del fútbol conocida como #Footballeaks. Otra muestra de que en España se intenta ejercer la censura en los juzgados, como ha denunciado en muchas ocasiones RSF", ha agregado.

Futuro del periodismo

Sobre cómo puede el periodismo recuperar el crédito perdido, Armada se pregunta si "quieren de verdad los lectores de periódicos, los radioyentes y los telespectadores medios que les digan la verdad, o que les pinten la realidad del color que les interesa". "Me gustaría pensar que el periodismo recuperará el prestigio de que gozaba si huye del sensacionalismo, de la simplificación, del sesgo ideológico, del partidismo, de la superficialidad, de la repetición, si actúa como contrapoder, si no se alinea con partidos ni con intereses financieros, si investiga a fondo, si no se casa con nadie, si cuenta historias de verdadero interés humano, si verifica los datos hasta la saciedad, si se empeña en buscar la verdad caiga quien caiga, si se esmera en elaborar crónicas y reportajes de largo aliento, si trata a sus usuarios con inteligencia y respeto, si contribuye a elevar el nivel de debate intelectual y político, si contribuye a aumentar la curiosidad, el espectro de conciencia, si se esmera en explicar la complejidad del mundo", ha concluido.