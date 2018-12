La respuesta de un Mosso a un CDR: "La república no existe, idiota"

"La República no existe, idiota", le ha dicho un Mosso a un agente rural y miembro de un CDR durante las tensiones de la mañana de este viernes.

La dura respuesta, que ha venido precedida por un diálogo entre ambos en el que se iban increpando el uno al otro, ha corrido como la pólvora en las redes sociales.

"¿Tú no eres funcionario como yo? Pues no defiendas a estos hijos de puta", le dice el Mosso al CDR para que respete la distancia que estaban tratando de mantener. "Yo defiendo la República", le contesta el agente rural, ante lo que el Mosso estalla: "Qué república ni qué cojones".

Mosso de la Brimo vs. Guarda Forestal

- Tu ets un funcionari com jo o què? Doncs defensa’m a mi i no a aquests fills de puta

- Jo defenso la República

- Quina República ni què collons!

