Los restos de Franco marcan la reunión España y el Vaticano

OTR | madrid

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, se reunirán a finales de octubre en Roma, en medio del debate sobre la exhumación e inhumación de los restos del dictador Francisco Franco. Este encuentro entre el Gobierno Español y la mano derecha del Papa Francisco se ha concertado «en el marco de las relaciones entre España y el Vaticano», según han confirmado fuentes de Vicepresidencia. Las mismas fuentes precisaron ayer que todavía se estaban «cerrando» los temas que se abordarán en la reunión. Si bien, Calvo ha puntualizado por la tarde en Córdoba, en declaraciones a los medios, que hablarán de «muchos asuntos» con Parolin pero que «nada tienen que ver» con la exhumación de los restos de Franco «porque la decisión de exhumar a Franco la ha tomado el Gobierno».

No obstante, la reunión tendrá lugar con el asunto de la exhumación y el entierro de los restos de Franco de fondo. Además, aunque no han precisado los temas que abordarán, también hay otros que podrían aflorar en la conversación en cuanto que afectan a ambas partes como las inmatriculaciones de bienes de la Iglesia o los conciertos de los colegios católicos.

En cuanto al asunto de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, la familia del dictador ha manifestado su intención de que los restos sean trasladados a la cripta de la Catedral de La Almudena, donde tienen una sepultura. El cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, aseguró hace unos días que la Iglesia no puede oponerse a la decisión de la familia de enterrar a Franco en la cripta de la Catedral y que no tienen «inconveniente en acoger a nadie».

Fuentes del Arzobispado de Madrid han precisado que, a día de hoy, no se han establecido nuevos contactos con el Gobierno sobre este asunto y mantienen su postura de apelar a un acuerdo entre el Ejecutivo y la familia Franco. Por su parte, la Conferencia Episcopal Española, conformada por todos los obispos del país, ha indicado que no tiene competencias sobre el destino de los restos del dictador. Si bien, el portavoz de la CEE, José María Gil Tamayo, subrayó la semana pasada que la Iglesia «no puede negar a un cristiano» el enterramiento y que «los muertos no tienen carné político».

El Gobierno admitió ayer «preocupación» por la decisión de la familia del dictador Francisco Franco de enterrar los restos mortuorios del general en la cripta de La Almudena, pero ha aclarado que, como Ejecutivo, sólo tiene capacidad para garantizar su exhumación del Valle de los Caídos, para que en España deje de haber un mausoleo dedicado a una dictadura.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha reconocido que el Gobierno se siente «representado» por los siete grupos del Parlamento Europeo que han escrito al Papa Francisco para mostrar su «preocupación» por la anunciada inhumación de Franco en la cripta de La Almudena.