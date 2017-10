El Gobierno celebrará mañana una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que estudiará la aplicación de las medidas que sean necesarias para afrontar la crisis catalana. Así lo ha anunciado esta noche en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el discurso del presidente catalán, Carles Puigdemont, ante el pleno del Parlament.

"El discurso de una persona que no sabe dónde está, a dónde va ni con quién quiere ir", ha dicho la vicepresidenta, después de que Puigdemont haya dicho esta tarde que asume el "mandato del pueblo" para que "Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república", pero acto seguido ha propuesto "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo.

Santamaría, ha advertido hoy de que el Ejecutivo no puede aceptar que se dé validez al referéndum del 1 de octubre ni que se constate por parte de nadie en el Parlament que la mayoría de los catalanes quiere un Estado independiente. Ha acusado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de haber sumido a Cataluña en "su mayor nivel de incertidumbre", con un discurso de alguien que "no sabe dónde está, a dónde va ni con quién quiere ir". Y ha advertido de que Puigdemont no puede pretender "imponer" una mediación porque el diálogo solo es posible si se respetan las reglas del juego.

La vicepresidenta ha informado de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado para mañana una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros a fin de estudiar la respuesta a lo acontecido hoy en el Parlament y al anuncio de Puigdemont de declarar la independencia para suspender inmediatamente sus efectos. El Gobierno ha pedido además el aplazamiento de la sesión de control del Congreso hasta las once de la mañana, para poder celebrar a primera hora el Consejo de Ministros.

En su valoración de lo ocurrido, Sáenz de Santamaría ha señalado que Puigdemont, tras haber llegado "tan lejos" hoy, ha "embarcado a Cataluña en el mayor nivel de tensión de su historia" y ha "sumido a su comunidad en su mayor nivel de incertidumbre". Además ha calificado el discurso del presidente de la Generalitat como el de una persona que "no sabe dónde está a dónde va ni con quién quiere ir".

El Gobierno, ha recalcado, "no puede aceptar" que se dé validez a la ley del referéndum suspendida por el Tribunal Constitucional, como tampoco puede asumir los resultados del 1-O porque se trató de un referéndum "fraudulento e ilegal". Tampoco es aceptable, ha añadido, que en el Parlament "se constate por parte de nadie que la mayoría de los catalanes quieren estado independiente en forma de república".

"Nadie puede sacar conclusiones de una ley que no existe" ni "un referéndum que no se ha producido" como tampoco puede nadie "apropiarse" de la voluntad de un pueblo, ha añadido.

Además, la número dos del Ejecutivo ha advertido de que Puigdemont no puede tampoco "imponer" una mediación, porque el diálogo entre demócratas, ha subrayado, sólo puede hacerse "dentro de la ley y respetando las reglas del juego