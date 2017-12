El Rey ha pedido hoy a los representantes elegidos en los comicios de Cataluña que afronten los problemas de todos los catalanes y respeten su pluralidad, sin "imponer las ideas propias frente a los derechos de los demás", para recuperar así la serenidad y el respeto mutuo y superar los problemas de convivencia.



En su mensaje de Navidad, menos de tres meses después de su comparecencia televisiva sobre Cataluña y cuando apenas han transcurrido tres días desde las elecciones autonómicas, don Felipe ha subrayado que los representantes elegidos en el Parlament "deben afrontar los problemas que afectan a todos los catalanes, respetando la pluralidad y pensando con responsabilidad en el bien común de todos".

"El camino no puede llevar de nuevo al enfrentamiento o a la exclusión, que -como sabemos ya- solo generan discordia, incertidumbre, desánimo y empobrecimiento moral, cívico y -por supuesto- económico de toda una sociedad", ha advertido.



Según ha destacado, este camino, "en cambio, sí debe conducir a que la convivencia en el seno de la sociedad catalana -tan diversa y plural como es- recupere la serenidad, la estabilidad y el respeto mutuo, de manera que las ideas no distancien ni separen a las familias y a los amigos".



"Un camino -ha continuado- que debe conducir también a que renazca la confianza, el prestigio y la mejor imagen de Cataluña" y "a que se afirmen los valores que la han caracterizado siempre en su propia personalidad y le han dado los mejores momentos de su Historia: su capacidad de liderazgo y de esfuerzo, su espíritu creativo y vocación de apertura, su voluntad de compromiso y su sentido de la responsabilidad".



Felipe VI, que al comienzo de su mensaje ha manifestado que 2017 ha sido "un año difícil para nuestra vida en común" y "marcado, sobre todo, por la situación en Cataluña", ha dedicado una parte importante de su alocución a reflexionar sobre la necesidad de "superar los problemas de convivencia que ha generado esta situación".



En este contexto, ha argumentado que España es hoy "una democracia madura", donde "cualquier ciudadano puede pensar, defender y contrastar, libre y democráticamente, sus opiniones y sus ideas, pero no imponer las ideas propias frente a los derechos de los demás".



"Respetar y preservar los principios y valores de nuestro Estado social y democrático de derecho es imprescindible para garantizar una convivencia que asegure 'la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político', tal y como señala nuestra Constitución", ha insistido, antes de argumentar que "cuando estos principios básicos se quiebran, la convivencia primero se deteriora y luego se hace inviable".



Don Felipe ha concluido su alocución con este llamamiento: "Sintámonos, sin complejos, orgullosos de todo lo que hemos conseguido" y "confiemos en lo que siempre nos ha unido, en lo que somos, tal y como somos, y sobre todo, en lo que podemos alcanzar juntos con una fe firme en nuestras convicciones y en nuestras capacidades".