Rifirrafe entre Girauta y Echenique por Israel

Un tuit del portavoz de Ciudadanos en el Congreso Juan Carlos Girauta a propósito de Israel ha desencadenado un enfrentamiento virtual con el secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique. El mismo día de la matanza de al menos 52 palestinos, y un millar de heridos, a manos del Ejército israelí en los disturbios por el traslado de la embajada de EEUU a Jerusalén, el dirigente naranja se ha referido a Israel como "luz para las naciones".

La expresión que ha utilizado Girauta para felicitar el 70º aniversario de la creación del Estado de Israel, ampliamente criticado en la red, ha hecho que Echenique llamara a "temblar" en el caso de que Ciudadanos llegara a gobernar, como apuntan algunas encuestas.

A su vez, Girauta ha respondido atacando a Echenique, a quien ha llamado "antisemita". "Lo que sería para echarse a temblar", le ha espetado, es que gobernaran "los comunistas".

Lo que sería para echarse a temblar es que gobernarais los comunistas. Pero eso no va a suceder. En fin, otro antisemita de manual. ¿Qué pasa, que la única democracia de Oriente Medio no tiene derecho a existir, y sus amigos no tenemos derecho a celebrar su aniversario, @pnique? https://t.co/9qTfXJY75P