Rivera considera agotada la legislatura y pide elecciones

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha indicado este viernes que la legislatura de Pedro Sánchez está "agotada" y que, ahora, "lo menos malo que puede pasar es que se termine y haya elecciones para que salga un Gobierno estable, respaldado por las urnas y que busque consensos con constitucionalistas".

Durante su intervención en un desayuno informativo en Huelva, Rivera ha indicado que "los que no quieren que haya elecciones son los que quieren liquidar España; si Torra quiere a Sánchez le quiere débil para poder sacarle concesiones y privilegios y si Iglesias le quiere también débil es para aplicar sus políticas económicas obsoletas; pues yo quiero lo contrario".

En su opinión, "lo que de verdad temen los separatistas es que haya un gobierno con Ciudadanos, porque no vamos a dar privilegios, ni vamos a decir a los jueces que dejen de hacer lo que tienen que hacer, ni vamos a hacer concesiones fuera de la ley, dentro de ella podemos hablar de todo".

Ha dicho que "esa alianza extraña entre supremacistas, como Torra; el PNV, un partido conservador; ERC, Podemos, con Iglesias y el 'sanchismo', se está alejando del constitucionalismo, que no es más que la defensa de la Constitución y de sus reformas en aquellos aspectos que mejoren la vida política y social española".

"El 'sanchismo' se está alejando de eso básicamente porque Sánchez sabe que necesita esos aliados", ha indicado Rivera, que ha añadido que eso "creo que es un error".

"VA A ATRINCHERARSE EN MONCLOA"



"Sólo de pensar que la política económica la lleva a cabo Podemos y la territorial PDECat o ERC... lo mejor que puede pasar es que acabe la legislatura", ha dicho, no sin mostrarse convencido de que Pedro Sánchez "va a intentar atrincherarse en Moncloa".

El líder de Ciudadanos ha remarcado que "hay un problema, que Sánchez no puede gobernar; si tuviera mayoría absoluta, pues te podría gustar más o menos".

"Si lo hubieran escogido los españoles con mayoría absoluta -ha continuado- pues podría agotar los cuatro años de legislatura, pero si no te han elegido en las urnas, si no tienes votos, si la política no va en buena línea, pues hay sensación generalizada de que elecciones son la mejor salida".