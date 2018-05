Rivera habla con Rajoy de las condiciones de un nuevo 155 que incluiría a TV3

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se reunirá este jueves con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa para hablar de las nuevas condiciones en que se podría seguir aplicando el artículo 155 de la Constitución en Catalunya.

Concretamente, la formación naranja apuesta por que el Ejecutivo de Rajoy tome medidas para controlar los medios públicos catalanes, impedir la restitución del exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero y evitar que los líderes independentistas destinen dinero público a fines ilegales.

Rivera ve "inadmisible" que el próximo presidente de la Generalitat pueda ser alguien como Quim Torra, a quien ha descrito como un "racista" que "va contra la mitad de Catalunya" -los catalanes no independentistas-, pretende restituir en sus cargos a exconsellers "prófugos de la Justicia" y "rinde cuentas" a al expresident Carles Puigdemont.

No "abandonar" a los no independentistas

Tras recordar que Torra ya "ha advertido de que se va a saltar la ley", el líder de Cs puso en duda este martes que el próximo Ejecutivo que se forme pueda ser "un Gobierno constitucional y democrático". Ante esta situación, instó a Rajoy a "no salir corriendo de Catalunya" porque no se puede "abandonar" a los catalanes que rechazan la secesión.

"No nos queda otra que aplicar la Constitución. Lo que tenemos que decidir es cómo, cuándo, de qué manera y sobre qué competencias", indicó. Sin embargo, Ciudadanos no ha explicado cómo cree que se podría extender la aplicación del artículo 155 en Catalunya.

Según el acuerdo por el que el Senado aprobó el pasado octubre la intervención del Estado en las instituciones públicas catalanas, las medidas adoptadas en virtud del 155 "se mantendrán vigentes y serán de aplicación hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno de la Generalitat".

Pero el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, defendió el lunes pasado que el discurso que pronunció Torra en su investidura, prometiendo implementar la República catalana y recuperar las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional, justifica la extensión del 155. "Es un programa de gobierno de ilegalidades", afirmó.

"No puede volver a ocurrir lo que ha ocurrido"

Rivera, por su parte, adelantó que irá a La Moncloa a ofrecer su "colaboración" y "a proponer soluciones, no solo a decir cosas obvias", como cree que hicieron Rajoy y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras su reunión de este martes, aunque se ha mostrado de acuerdo con ellos en la necesidad de mantener el control sobre las cuentas de la Generalitat.

"No puede volver a ocurrir lo que ha ocurrido. La televisión pública [TV3] está descontrolada, los Mossos d'Esquadra quieren restituir a Trapero y (los líderes independentistas) quieren seguir destinando dinero al golpe separatista", subrayó. Villegas ya adelantó el lunes que esta vez Ciudadanos reclamará que el artículo 155 afecte a los medios de comunicación públicos.