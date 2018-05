Rivera: "Tiene mucha pinta" de que los independentistas han pactado unas nuevas elecciones

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reconoció este lunes que el escenario en Cataluña "tiene mucha pinta" de estar abocado a unas nuevas elecciones pactadas por los partidos independentistas para los próximos meses, incluso para hacerlas coincidir con las municipales de 2019, que también serán autonómicas en buena parte de España.

Lo dijo en una entrevista en Antena 3, al ser preguntado por la posibilidad de que los nombramientos decididos por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, con el consiguiente veto por parte del Gobierno y el mantenimiento de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, busque en realidad hacer correr los tiempos para una convocatoria electoral que se materializaría en otoño para que los comicios tuvieran lugar unos meses después. "Tiene mucha pinta", respondió Rivera.

Subrayó que el pasado jueves trasladó personamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la necesidad de "hacer política" en Cataluña, lo cual ahora implica "aplicar la Constitución", es decir, extender la aplicación del 155 ante la evidencia de que Torra está "volviendo a las andadas", en la práctica sigue adelante el proceso independentista, y es necesario proteger los derechos de todos los catalanes y asegurar el cumplimiento de la legalidad.

Por ello, "más allá de burocracias" como publicar o no el decreto de nombramiento de consejeros, Rivera exige ir "a la política" y dejar claro que no se levantará el 155 mientras no haya un "acatamiento expreso" de la Constitución por parte de Torra, porque la realidad es que ahora el presidente de la Generalitat es "un títere" de Carles Puigdemont y su gestión será "una proyección del golpe" de su antecesor.