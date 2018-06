Robles cree que los presos catalanes deben estar cerca de sus familias

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subrayado hoy que las personas privadas de libertad deben estar "lo más cerca posible de su entorno y su familia", en referencia a los políticos catalanes encarcelados, y ha asegurado que si el Gobierno tiene que tomar decisiones "valorará las circunstancias".

En una entrevista publicada por el diario 'El Mundo', la ministra de Defensa ha destacado que "es un principio de ley general penitenciaria que la gente esté lo más cerca posible de sus familias" y ha matizado que, en el caso de los presos etarras, ETA ha sido derrotada por la sociedad y "esa derrota no puede tener ninguna contraprestación política".

En el marco Constitucional

Sobre la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, Robles ha asegurado que "fuera del marco de la Constitución no hay ninguna posibilidad de diálogo" y mantiene que "lo que no esté en el marco constitucional no encontrará apoyo".

La responsable de la cartera de Defensa considera que "los dirigentes de Catalunya tienen que entender que hay que superar esa página negra que supuso Puigdemont y lo que ocurrió desde el 6 y 7 de septiembre. Eso no excluye que podamos abordar una reforma de la Constitución para hacerla más moderna. Una reforma legal desde la propia legalidad", ha afirmado.

Sobre un posible indulto a Iñaki Urdangarín, Robles ha subrayado que si no hay razones de carácter humanitario, nunca procede un indulto. "En el caso de Urdangarín se han juzgado actuaciones concretas, cuya responsabilidad le corresponde a él. El Estado de Derecho y la Justicia han funcionado", ha comentado la ministra.

Las propuestas en Defensa

Robles ha decidido mantener la actual cúpula de jefes de Estado Mayor. En la entrevista reconoce que lo ha hecho "porque el Gobierno considera que Defensa es un ministerio de Estado en el que no debe haber un posicionamiento partidista. Entendemos que la actual estructura militar está realizando su trabajo, con lealtad a España y a los valores constitucionales"

Preguntada también por los entresijos de su cartera, Robles señaló que, además de la aplicación presupuestaria a Defensa, lo que le preocupa "son las condiciones de vida que tienen los integrantes de las tropas y la marinería. Y eso tengo que decir que todos los jefes son conscientes de que las condiciones de calidad de vida de las tropas dejan mucho que desear".