Rufián admite que no esperan "mucho" del nuevo Gobierno de Sánchez

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha celebrado que desde el Gobierno central se hable de buscar una solución para Cataluña, porque el independentismo "lleva prácticamente toda la vida hablando de diálogo, de entendimiento", aunque ha reconocido que no esperan "mucho" del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez. La inclusión en el Ejecutivo de pesos pesados de la política española como Josep Borrell, y de la carrera judicial como Fernando Grande-Marlaska y Carmen Calvo, han introducido en las filas independentistas el convencimiento de que los límites del diálogo siguen existiendo e impiden pasos adelante hacia la independencia de Cataluña.

En declaraciones a los medios en el paseo de la Concha en San Sebastián, Rufián, que ha acudido a la capital guipuzcoana para participar en la cadena humana a favor del derecho a decidir de Gure Esku Dago entre las tres capitales vascas, ha señalado que es "un honor y un placer" tomar parte en esta iniciativa. Además, ha opinado que esta cadena humana es "volver a lo que sucedió en Catalunya hace cinco años, la vía catalana" que supuso "un punto de inflexión, porque parecía imposible". "El hecho de rodear un país con su gente abrazada o de la mano parecía imposible pero se hizo y nos dio muchas alas, muchos ánimos, para poder hacer otras cosas como se ha visto", ha incidido. Los caminos elegidos por Cataluña y el País Vasco en sus relaciones con el Estado han sido muy distintos y de rédito completamente divergente. Mientras Cataluña sigue en una profunda crisis institucional, con políticos presos, en el País Vasco se disponen a disfrutar de un tratamiento fiscal y presupuestario preferente dentro de España.

En relación a las declaraciones a EL PERIÓDICO de la nueva ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, sobre la necesidad de encontrar "una solución de consenso" para Cataluña, el diputado de ERC ha afirmado que son "bienvenidos todos aquellos que hablan ahora de entendimiento, de diálogo, más que nada porque el independentismo lleva prácticamente toda la vida hablando de diálogo de entendimiento". "Lo único que queríamos y queremos hacer es votar y decidir el estatus político de nuestro país, en definitiva, de nuestro futuro", ha sostenido. No obstante, ha reconocido que no esperan "mucho" del nuevo Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Tras recordar que su apoyo a la moción de censura "no era un sí a Sánchez sino un no a Rajoy", Rufián ha criticado que Sánchez "ha nombrado a gente tan reaccionaria con procesos como el que vive Cataluña como Borrell, Marlaska, Calvo". "No esperamos mucho pero bienvenido sea todo lo que sea cambiar el discurso de Rajoy y Zoido", ha apuntado, al tiempo que ha censurado que los socialistas "llevan cuatro días de Gobierno y sigue habiendo cuatro personas secuestradas en las cárceles de Estremera, Alcalá Meco y Soto del Real", en alusión a los políticos independentistas en prisión.