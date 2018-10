Rufián: 'Sánchez, Rajoy y Rivera pactaron la cárcel para los independentistas'

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha acusado este lunes al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez; a su antecesor, Mariano Rajoy; y al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de "pactar" la prisión preventiva para los políticos y dirigentes independentistas por impulsar el referéndum del 1-O.

"Sánchez, Rajoy y Rivera se reunieron en la Moncloa horas antes de que (el juez del Tribunal Supremo) Pablo Llarena pidiera la prisión para los independentistas. Estoy seguro que ellos tres lo pactaron", ha asegurado tajante en declaraciones a RAC-1.

El diputado republicano también ha insistido en que su partido no apoyará los Presupuestos acordados por el Gobierno y Podemos "si no hay un gesto" hacia los presos. "Solo pedimos a Pedro Sánchez que haga política y que no haga de carcelero", ha añadido, antes de explicar que cuando Oriol Junqueras pide "un gesto de categoría" se refiere a que el Gobierno del PSOE "tiene muchos mecanismos para moverse". En este punto ha recordado que una de las primeras cosas que hizo Sánchez al llegar a la Moncloa fue nombrar a un nuevo fiscal general del Estado y "tiene mucho que decir a la Abogacía del Estado".

CAMBIO DE POSICIONAMIENTO

Sobre el cambio de estrategia de ERC hacia posiciones más pragmáticas, Rufián lo ha justificado por el encarcelamiento de nueve de los 'exconsellers', así como la huida al extranjero de otros de los miembros del Govern.

El republicano, por otra parte, ha rechazado un posible adelanto electoral. "No queremos elecciones. Es una falta de respeto a la gente que votó. Si quien tiene potestad de convocar elecciones las convoca, que diga día y hora", ha subrayado.