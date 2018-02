Rufián: "Un Govern legítimo y otro aquí me parece muy bien"

El diputado de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha apostado este domingo por la fórmula propuesta por Oriol Junqueres de una presidencia simbólica y otra efectiva: "Lo que puede ser es que tengamos un Govern, un 'president', absolutamente legítimo en Bruselas, y después, un Govern ejecutivo, que gobierne".

En declaraciones en Catalunya Radio, Rufián se ha mostrado favorable a esta opción planteada por Junqueras. "Soy partidario de que Puigdemont sea 'president', pero no queremos a nadie más en la prisión. Un Govern legítimo y otro aquí me parece muy bien". "No quiero que Puigdemont ni nadie más vaya a prisión", ha dicho.

Rufián ha destacado también que lo prioritario es "restituir el Govern e implementar las leyes tumbadas por el Constitucional". "ERC nunca será un obstáculo", ha agregado.