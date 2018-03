Rus y Fabra ponen la "mano en el fuego" por Camps y niegan la corrupción del PP

Fueron los barones provinciales más poderosos de Francisco Camps en la Comunitat Valenciana y este jueves Alfonso Rus, expresident del PP de Valencia y de la Diputación de esta provincia, y Carlos Fabra, con los mismos cargos en Castellón, han mostrado su absoluta confianza en Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat valenciana investigado por dos causas de la Fórmula 1 y señalado por Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV, como el responsable de una contabilidad paralela en el partido.

"Pongo las manos en el fuego por Paco Camps, lo conozco, es muy trabajador, está muy pendiente de los demás y un presidente de la Generalitat no se ocupa de las finanzas del partido", ha explicado Rus.

"Lo conozco perfectamente y pondría la mano en el fuego 20 veces por él. Es la persona más honesta y honrada que he conocido en mi vida. Confío en él absolutamente, procuro llamarle cada 15 o 20 días para darle un abrazo muy fuerte", ha señalado Fabra.

Antes de participar en la comisión de investigación de Feria Valencia en las Corts valencianas, ambos han vinculado las declaraciones de Costa a su estrategia de defensa. "En la situación que está cada uno tiene que defenderse, con razón o sin razón", ha justificado Rus, que ha asegurado que Camps "no ha dado nunca ninguna orden" para contratar a Orange Market. También Fabra ha negado cualquier contrato con la empresa de la trama Gürtel aunque ha dicho que alguien del PP autonómico, que ha dicho que no se acordaba quién era, le pidió que recibiera a Álvaro Pérez 'El Bigotes' pero no aceptó su propuesta para un estand en Fitur.

Igualmente han coincidido en negar cualquier irregularidad en las cuentas de las secciones provinciales del PP que presidían, algo que Rus ha hecho extendido a todo el partido. "Que yo sepa no ha tenido ninguna corrupción, en el provincial cero y en la Diputación cero. Cuando me habla del dinero 'a', del 'b' y del 'c', no lo he visto nunca", ha afirmado.

El 'mesías Rus' y su valedor Rajoy

Rus ha extendido esa confianza mostrada con Camps a Rajoy. "Mariano es honesto, trabajador, luchador, no es de esprint, es de cámara lenta", ha apuntado antes de reiterar que "también pondría la mano en el fuego por él". En cualquier caso, el ex presidente de la Diputación ha reconocido que en su día "también metí la mano en el fuego por el 'Yonki del dinero' y me quemé".

Además, ha desvelado que el actual presidente del Gobierno fue el responsable de su llegada al PP. "Era secretario de organización y yo estaba en un partido independiente y me fichó", ha explicado. Eso sí, ha dicho que en este tiempo no le llamado. "No tengo su número, creo que si lo llamara no se pondría", ha aventurado.

Para explicar su influencia en el partido ha tirado de símiles futbolísticos. "Cuando estaba, no estaba en la Champions pero sí en Primera. Cuando empecé era el del pueblo. Cuando fui presidente del partido, ahí iba creciendo porque me necesitaban. Me escuchaban, era el 'mesías' y me tenían un poco de respeto", ha bromeado.

Comprensión y críticas al PP

Los dos exbarones han hablado también de su relación actual con el PP y cómo lo ven. "Me apartaron, estoy en 'standby'", ha bromeado Rus antes de admitir que se quedó esperando una llamada. "Habría necesitado una explicación, a Paco y a Rita (Barberá) se la dieron pero a mí, no. Como yo tenía dinero en paraísos fiscales estarían preocupados, pero estoy esperando que me digan en cuáles para que venga el dinero. Ahora me he enterado que están en Brasil, donde no voy desde hace 39 años", ha señalado.

"Primero estaba dolido porque no me han mandado ni una carta pero lo entiendo porque el partido es más que Alfonso Rus. Al principio no lo entendía, porque ni me llamaron pero al final los sigo votando", ha confesado.

En cambio, Fabra ha dicho que su ex partido está "regular tirando a peor" porque está haciendo "muchas cosas mal". "No está resolviendo los temas cuando los tiene que resolver, pero tiene tiempo para mejorar", ha apuntado.