Sáenz de Santamaría no se rinde: «No cesaré de pedir una lista única»

R. c. | Madrid

Soraya Sáenz de Santamaría no renuncia a llegar al Congreso del PP de la próxima semana al frente de una lista única, eso a pesar de que Pablo Casado repite a diario que irá hasta el final en la batalla por liderar el partido. Según adelantó la exvicepresidenta del Gobierno desde Tenerife, en la reunión que aún tiene pendiente con su adversario interno insistirá en la necesidad de dar respuesta al deseo de los compromisarios, que, según ella, abogan de forma masiva por un pacto entre ambos candidatos. «No me voy a cansar de pedirlo hasta el final. Tengo fama de negociar hasta el último momento y voy a intentarlo», señaló la ex número dos del Ejecutivo.

De momento no hay fecha para este encuentro, en el que todo apunta a que Sáenz de Santamaría recibirá un no rotundo por parte de Casado.

Precisamente una de la armas que blanden contra la exvicepresidenta sus críticos es haber mirado los toros desde la barrera mientras otros, como Cospedal, Casado o Fernando Martínez-Maíllo, respondían ante los periodistas en medió de escándalos como la financiación irregular del partido o los papeles de Bárcenas. El candidato a la Presidencia del PP no se quedó ahí. En una entrevista en Antena 3 criticó la ‘operación diálogo’ con los independentistas, de la que Sáenz de Santamaría fue la máxima responsable.

Cortejo a Cospedal

Con la negativa de Casado a integrarse en la candidatura de Sáenz de Santamaría ganan protagonismo los compromisarios afines a Cospedal, en cuyas manos podría estar la elección del próximo líder de la formación. La exvicepresidenta reveló hoy haber mantenido un encuentro con la secretaria general. «Hemos estado juntas, ha sido una conversación muy cordial, pero yo no puedo contarlo aquí, son conversaciones privadas», señaló. Por otra parte los populares confían en que vote al menos el 10% del censo. «Si vota el 10% del censo nos podemos dar con un canto en los dientes», afirman en el comité organizador del congreso extraordinario del PP del 20 y 21 de julio. Las expectativas de participación de los militantes en las primarias del 5 de julio son modestas, pero realistas. El partido tenía a 6 de junio 869.535 afiliados, aunque desde la dirección se reconoce que es una cifra inflada porque nunca se ha depurado el censo y figuran en los registros todos los que se han inscrito a lo largo de los años. Ni se han eliminado los fallecidos ni las personas que han dejado de pagar las cuotas. Las votaciones para suceder a Rajoy serán una buena oportunidad para conocer la verdadera musculatura del partido.