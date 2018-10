Salario mínimo de 900 euros: Sánchez y Pablo Iglesias sellan los Presupuestos

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros y un aumento de presupuesto para el plan estatal de vivienda con mayor protección a los inquilinos y posibilidad de que los ayuntamientos regulen los precios del alquiler son algunos de los puntos del pacto presupuestario que han firmada este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Sánchez e Iglesias se encuentran reunidos en la Moncloa desde las ocho y media de la mañana para sellar el acuerdo de Presupuestos en el que sus respectivos equipos han trabajado hasta la madrugada. A última hora de la tarde del miércoles, en un encuentro en el palacio presidencial, ambos avanzaron en un pacto sobre las cuentas públicas y solo dejaron algunos flecos, detalles técnicos, para que sus delegaciones los terminasen de adecuar en las últimas horas.

Esta mañana ha trascendido el pacto para elevar el salario mínimo hasta los 900 euros. Un acuerdo salomónico, puesto que mientras la formación morada exigía que llegara hasta los 1.000 euros, el Gobierno era partidario de dejarlo en 850 euros, informa Efe.

Los Presupuestos Generales del Estado también incluirán una regulación de la publicidad del juego de azar y las apuestas en línea, de ámbito estatal, similar a la de los productos del tabaco.

Plan para Bruselas

La escenificación del acuerdo llegará, pues, antes de la celebración del Consejo de Ministros, a las nueve y media de la mañana. Aunque no es obligado que el Gobierno apruebe el plan presupuestario antes de llevar las Cuentas a Bruselas, el próximo lunes, sí que es previsible que el Ejecutivo analice en su reunión el acuerdo alcanzado.

A última hora del miércoles, fuentes de la negociación de Podemos y del Ejecutivo admitieron avances en algunas de las exigencias básicas planteadas por Iglesias, como medidas para pinchar la burbuja de precios del alquiler.

El entendimiento llega después del toque de atención lanzado por el jefe podemista el pasado martes, cuando instó a Sánchez a "ceder" para no poner en juego los Presupuestos. El Ejecutivo siguió mostrándose optimista a pesar de las palabras de Iglesias, que llegó a advertir en la reunión de su grupo parlamentario, el miércoles por la tarde, que estaba dispuesto a no apoyar las Cuentas públicas y asumir un adelanto electoral si el presidente del Gobierno no asumía algunas de las condiciones impuestas. Pocas horas después, ambos líderes cerraron el principio de preacuerdo, lo que lleva a sectores podemistas a interpretar que la opción de ruptura nunca estuvo sobre la mesa y que su líder solo había lanzado un órdago a Sánchez utilizando a su propio grupo como altavoz de el riesgo de fracaso.

Estos son los principales puntos del acuerdo:

- Subida del IRPF a las rentas superiores a los 130.000 euros.

- SMI a 900 euros en el 2019.

- Aumento de 200 millones de euros del presupuesto en plan estatal de vivienda, y reforma de la ley de arrendamientos urbanos para dar más protección a los inquilinos y permitir la regulación por parte de los ayuntamientos de precios del alquiler en zonas tensionadas.

- Revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC y subida de las pensiones mínimas y no contributivas.

- Transición energética.

- Aumento de la dotación para dependencia.

- Ley de violencias sexuales.

- Permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles por ley.

- Acuerdo de becas y reducción de tasas universitarias.

- Reforma de la ley electoral: Mailing conjunto y listas cremallera obligatorias.

- Fin del artículo 315.3 del Código Penal, que castiga con penas de cárcel a los piquetes en las huelgas.

- Subida del impuesto de patrimonio el 1% a las fortunas de más de 10 millones de euros.

- Los ayuntamientos podrán gastar su superávit en asegurar escuelas infantiles de 0 a 3 años.