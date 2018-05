Sánchez se abre a consensuar con el resto de grupos la fecha de las futuras elecciones

nuria vega | madrid

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ofreció ayer consensuar con el resto de grupos parlamentarios la fecha de las elecciones si sale adelante su moción de censura contra Mariano Rajoy. A tres días para que el viernes se vote en el Congreso la moción de censura, el PSOE ha iniciado ya la ronda de contactos para intentar aunar apoyos para hacer a Sánchez presidente del Gobierno. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, fue el encargado de hablar con el resto de portavoces después de que el propio Sánchez anunciara que estaba dispuesto a pactar con ellos una fecha para convocar las elecciones.

El candidato ha redoblado su presión sobre los partidos que como Ciudadanos demandan un adelanto electoral pero dudan de apoyar la moción que situaría al líder del PSOE en el Palacio de la Moncloa. «Ese es el consenso que yo ofrezco a los 350 diputados, un consenso en torno a la censura, a qué entendemos por estabilidad y normalización de la vida política y un consenso necesario que se tiene que dar en torno a la convocatoria de elecciones», proclamó.

Ha advertido además a los grupos que no quieren apoyar su iniciativa de que «no hay ningún cálculo político ni electoral que justifique la permanencia de Mariano Rajoy en el Gobierno».

«La respuesta tiene que ser sí o no, no hay posiciones intermedias, es un sí o un no a la permanencia de Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno», dijo rotundo.

Por otra parte una sola tarea ocupa a Mariano Rajoy. Superar la moción de censura que se debatirá el jueves y se votará el viernes en el Congreso. En el Gobierno entienden que el PP se haga preguntas que van más allá de lo inmediato y que se especule sobre si el adelanto electoral será inevitable. Pero en la Moncloa, con pocas certezas sobre el futuro, garantizan que el presidente y su equipo de confianza ahora mismo están centrados en salvar el lance mientras despliegan sus efectivos para abonar el terreno de juego. Después, se verá.

En el Ejecutivo se han impuesto la cautela ante la posibilidad de que a Pedro Sánchez le cuadren finalmente las cuentas y se haga con el poder. Insisten en que no es ese el escenario «más probable» ni en los análisis del Gobierno ni en los del PP. En ninguno de estos ámbitos creen que el PNV vaya acceder a apoyar un proyecto «sin garantías» de sostenibilidad, aunque Rajoy no quiere que los suyos especulen sobre la posición que adoptarán los nacionalistas vascos y así lo ha trasladado. Prudencia. En tiempos de incertidumbre, fuentes gubernamentales se inclinan por no pecar de exceso de confianza. Y es por eso que en los despachos de la Moncloa se trabaja con el método habitual para las grandes citas del Congreso. Las líneas generales del discurso están ya trazadas. Lo hizo el propio Rajoy en su comparecencia del viernes tras el Consejo de Ministros, cuando plantó cara a Pedro Sánchez y le reprochó su movimiento político. «Va contra la estabilidad, perjudica la recuperación económica, introduce muchísima incertidumbre y es lesivo para el futuro de los ciudadanos», apuntó Rajoy contundente.