Sánchez amenaza a Casado con romper el diálogo con el PP tras su acusación de golpista

paula de las heras | madrid

La tensión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, alcanza ya elevadísimas cotas. En un remedo del enfrentamiento entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el primero espetó al segundo aquello de «usted traiciona a los muertos y ha revigorizado a una ETA moribunda», el presidente del PP acusó ayer al jefe del Ejecutivo de ser «partícipe y corresponsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España». Sus durísimas palabras cayeron como una bomba en el Congreso, donde se celebró una suerte de debate general con el Consejo Europeo de la pasada semana como excusa formal. Sánchez exigió una rectificación inmediata. «Si no usted y yo -advirtió- no tenenos nada más de qué hablar».

En la manera de actuar de Casado hay mucho de tacticismo electoral. Ya el pasado agosto, tras su encuentro con Sánchez en la Moncloa -en el que el presidente le concedió un trato excepcional al dejarle comparecer en la sala de prensa destinada a los miembros del Gobierno o mandatarios internacionales- el líder de los populares se esforzó en escenificar su intención de plantear una tregua sin cuartel al PSOE.

Fuentes de su entorno explicaron entonces cuáles eran sus intenciones: revitalizar el bipartidismo, bajo la presunción, además, de que la polarización favorece ese objetivo. Algo que también comparten fuentes socialistas. Pese a ese reconocimiento, el partido del Gobierno acusa al PP de hacer una oposición de tierra quemada, desleal y obstruccionista, y de ser incapaz de distinguir entre asuntos de Estado y cuestiones que entran dentro del debate partidista. «Aquí vivimos un golpe de Estado, con Tejero. Los españoles se lo recordarán en las urnas», dijo mostrándose muy ofendida la vicepresidenta, Carmen Calvo, tras el debate en la Cámara baja.

Posteriormente, en la sesión de control al Ejecutivo, Casado trató de rebajar la crítica sin llegar a rectificar. El líder del PP esgrimió que, del mismo modo que a todo Gobierno se le responsabiliza de la tasa de paro del país por más que no sea el que crea o destruye puestos de trabajo directamente, el actual Ejecutivo es responsable de que «no se pongan medidas» para frenar lo que ha insistido en llamar «golpe de Estado» de los independentistas catalanes. «No se ponga tan digno», llegó a espetar a Sánchez. «¡Vale ya!» El caso es que la trifulca sirvió también para medir dónde está cada cual. Con el portavoz de Esquerra, Joan Tardà, insistiendo en que no se sentará a hablar de los Presupuestos si el Ejecutivo no insta a la Fiscalía a retirar las acusaciones de rebelión en el juicio del proceso secesionista, entró en escena contra Casado Aitor Esteban, el portavoz del PNV (partido que trabaja porque las cuentas salgan adelante). Y de paso, propició un gesto del presidente del Gobierno hacia los secesionistas.

«¡Vale ya de hablar de golpe de Estado! -clamó Esteban-. El mismo concepto de golpe de Estado implica la fuerza, la coacción creíble de la fuerza y todo el proceso catalán ha sido pacífico, a pesar de algunos que hubieran querido otra cosa». El diputado nacionalista defendió también que es una «frivolidad» hablar de rebelión o sedición y comparar a Oriol Junqueras, el líder de ERC encarcelado, con el coronel Antonio Tejero.