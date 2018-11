Sánchez avisa a Casado de que 'pagará en las urnas' su política de 'gesticulación'

Pablo Casado ha usado la "disociación de personalidad" de Pedro Sánchez para subrayar sus contradicciones sobre lo que decía cuando era jefe de la oposición y lo que dice ahora, como presidente del Gobierno. En la sesión de control en el Congreso, el líder del PP ha citado tres ejemplos: su cambio de criterio sobre si los dirigentes independentistas cometieron el delito de rebelión; la opinión sobre el 'president', Quim Torra, y los Presupuestos Generales de Estado. El jefe del Ejecutivo ha evitado comentar sus rectificaciones y ha recomendado a Casado que deje la política de "gesticulación" y vuelva al "sentido común", porque si no "lo pagará en las urnas".

Han sido varias las referencias al patinazo de la vicepresidenta, Carmen Calvo, hace dos semanas en la rueda del Consejo de Ministros, cuando intentó convencer a la prensa de que no son incongruentes los vaivenes de Sánchez en algunos temas, porque no se pueden comparar sus declaraciones antes de dirigir el país y las que hace ahora cuando está en la Moncloa. En el caso de los Presupuestos, el entonces líder del PSOE reclamó a Mariano Rajoy que convocara elecciones o se sometiera a una cuestión de confianza. Aquellas palabras de Sánchez eran del 8 de marzo de este mismo año, así que a eso se ha agarrado el jefe del Ejecutivo para contestar: "Rajoy los presentó el 3 de abril. Todavía tengo cuatro meses, según el cronómetro del PP, para poder presentar los Presupuestos. Pero no se preocupe, antes de fin de año este Gobierno cumplirá y trabaja en plazo para presentar a la Cámara los Presupuestos que necesita este país".

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado para volverle a ofrecer negociar para "mejorar" esas Cuentas si está dispuesto a hacerlo "desde la moderación y el diálogo".

Casado, por su parte, ha seguidó con la ironía sobre el episodio de Calvo y ha pedido al presidente que "haga caso al otro señor Sánchez", "se ponga de acuerdo con él" y convoquen elecciones. "Y, presente a quien presente de los dos, ganaremos los españoles echándole del Gobierno", ha acabado.