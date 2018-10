Sánchez celebrará un debate sobre el estado de las autonomías en el Senado

Poco después de que Pedro Sánchez rechazara este martes acudir al Senado para explicar su tesis doctoral, como había aprobado la Cámara alta gracias a la mayoría absoluta del PP, el Gobierno ha anunciado una comparecencia excepcional. El jefe del Ejecutivo solicitará al presidente del Senado, Pío García-Escudero, la celebración de un debate sobre el estado de las autonomías durante el primer trimestre del año que viene.

Una cita de este tipo lleva 13 años sin producirse. Hasta ahora, solo ha tenido lugar en tres ocasiones: en 1994, 1997 y 2005. Sánchez, según fuentes de la Moncloa, "quiere" que el Senado, que teóricamente es la Cámara territorial, "aborde esta cuestión".

El anuncio de esta iniciativa pretende contrarrestar la negativa del líder socialista a rendir cuentas sobre su tesis doctoral, que ha sido objeto de acusaciones de plagio, despejadas en su mayor parte. Tanto en la oposición como en el gobierno, Sánchez ha defendido que no se podía "gobernar de espaldas al Parlamento" y su rechazo a dar explicaciones sobre su trabajo académico en el Senado mina en parte su posición. Pero los socialistas alegan que no hay ningún precedente de una comparecencia de este tipo en el Senado, cuyo reglamento, a diferencia del que regula el Congreso, no regula estas citas. "El PP quiere convertir esta casa en un lodazal", ha dicho el portavoz del PSOE en la Cámara alta, Ander Gil.

SESIÓN DE CONTROL

Pero más allá de la controversia sobre la tesis y la actitud de los populares en el Senado, donde tienen decidido vetar los objetivos de déficit para el año que viene, la celebración del debate sobre el estado de las autonomías también pone de manifiesto la importancia que otorga el Ejecutivo socialista a la cuestión territorial. En la cita Cataluña tendrá el papel principal, igual que este martes en la Cámara alta, donde el Ejecutivo se someterá a una sesión de control marcada por la crisis territorial. Sánchez no acudirá, al recibir la visita del presidente de Chile, Sebastián Piñera, pero el resto de miembros del Ejecutivo tendrán que responder a preguntas sobre las delegaciones de Cataluña en el exterior, el diálogo con la Generalitat y el aniversario del 1 de octubre, entre otros asuntos.