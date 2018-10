Sánchez confía en ERC para aprobar los Presupuestos

Pedro Sánchez durante su participación en «Yo no renuncio». J. J. GUILLÉN -

ramón gorriarán | madrid

El Gobierno presentará la próxima semana los aspectos centrales de su proyecto de Presupuestos para 2019. Pedro Sánchez lo anunció ayer sin dar mayores precisiones sobre el contenido, salvo que tendrán «una apuesta» por la igualdad entre hombres y mujeres. El presidente del Gobierno tiene ante sí la tarea nada fácil de conseguir los apoyos para aprobarlos porque a día de hoy solo cuenta con unas negociaciones avanzadas con Podemos y la buena disposición del PNV. Pero se ha topado con la negativa rotunda de los independentistas catalanes, y son imprescindibles para que salgan adelante.

Sánchez se mostró, sin embargo, optimista y quizá contagiado por la competición que iba a correr hoy en la localidad madrileña de Alcobendas aprovechó para afirmar que se encontraba ante «una carrera de fondo». Con el dorsal cien y camiseta verde fosforescente, el presidente del Gobierno participó en la prueba de obstáculos por la conciliación, con el lema «Yo no renuncio», organizada por el Club Malasmadres, pero antes anunció que en los próximos días, antes de que el 15 de octubre haya que enviar el texto a Bruselas, presentará las líneas maestras de los Presupuestos. Señaló que el proyecto incluirá la igualdad de permisos de paternidad y maternidad, y la universalización de la educación de cero a tres años. Ambas medidas, dijo en su breve alocución sin preguntas, son herramientas «fundamentales» para «la igualdad real» entre sexos. No entró en detalles del coste ni de cómo se llevarán a la práctica ambas iniciativas. Y aunque no formará parte de los Presupuestos, añadió que dentro de la «apuesta clara» de su Gobierno por la equiparación pretende acabar «con la brecha salarial», aunque solo sea «desde el punto de vista legal», con la ley de igualdad.

Sánchez sabe que sus anuncios se pueden quedar en buenas palabras si no consigue que la mayoría de la moción de censura vuelva a articularse en torno a los Presupuestos de 2019. Aunque ahora está dispuesto a gobernar el próximo año con las cuentas prorrogadas de Rajoy, algo que hace un mes no entraba en sus planes, quiere tener sus propios números «más sociales, igualitarios y redistributivos», en palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.