Sánchez da el visto bueno al acuerdo de Gibaltar y desbloquea el 'brexit'

El Gobierno español quería que quedase claro que ninguna negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido se aplicara en Gibraltar sin el visto bueno de España. Y asegura haberlo conseguido. Habrá por tanto este domingo Consejo Europeo para sellar el acuerdo sobre el ‘brexit’ sin que España lo vaya a boicotear. "Acabo de anunciar al jefe del Estado que España ha alcanzado un acuerdo sobre Gibraltar", ha dicho Pedro Sánchez este sábado, durante una declaración desde el palacio de la Moncloa.

Poco después de que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, haya avanzado que había hablado con Sánchez y anticipado un acercamiento de España en las negociaciones, el presidente del Gobierno español ha confirmado que "Europa y el Reino Unido han aceptado las exigencias de España". Por lo tanto, el Gobierno "levanta el veto y apoyará el acuerdo del ‘brexit’".

El jefe del Ejecutivo se ha felicitado por lograr un "triple brindaje" con categoría de "histórico" que permitirá afrontar de ahora en adelante con Reino Unido las negociaciones sobre el futuro de Gibraltar en condiciones totalmente distintas a las existentes hasta ahora. A su juicio, la traducción práctica es que cuando el Brexit sea ya una realidad, el futuro político, jurídico y territorial del Peñón tendrán que pasar sí o sí por el beneplácito español. Y todo esto con la Unión Europea como "guardiana" de lo acordado bajo tres cerrojos distintos.

Las garantías arrancadas

Sánchez ha especificado que ese triple acuerdo consiste, en primer lugar, en una declaración conjunta de la Comisión y el Consejo europeo que descartan que el polémico artículo 184 del acuerdo con Reino Unido, que versa sobre la relación futura entre los europeos y los británicos una vez sea firme el divorcio político, sea aplicable al ámbito territorial. O sea, que se interpreta oficialmente dicho articulo, pero no se toca. El contenido de esa nueva declaración conjunta ha sido reconocida por escrito por el gobierno británico, lo que supondría el segundo de los puntos de brindaje, al que el Estado español otorga un valor "trascendental". Y el tercero es una carta firmada por los presidentes de la Comisión y del Consejo de la UE en la que dejan constancia de que se acepta y ratifican todas y cada una de las exigencias españolas en esta complicada negociación.

Yendo más al detalle, el presidente se ha detenido a explicar que la mencionada declaración conjunta de la Comisión y el Consejo incluye un reforzamiento "como nunca había existido" de la postura de España a la hora de afrontar futuras conversaciones sobre Gibraltar: toda medida que se adopte desde la Unión relacionada con la zona deberá tener el visto bueno previo de España y, en el ámbito de las acuerdos con Reino Unido, tendrán que ser específicos y separados de los generales a los que se pueda llegar con las instituciones europeas.

Según Sánchez, eso significa que el gobierno español negociará directamente con el británico sobre Gibraltar, pero además después de que se haya puesto en negro sobre blanco "la obligación de respetar la integridad territorial de los Estados", un punto clave para que el Ejecutivo socialista haya finalmente cedido a avalar un acuerdo que se verá este domingo en una cumbre extraordinaria.

"Quiero trasladar un mensaje a la población del campo de Gibraltar, que durante estos días ha vivido con auténtica zozobra y preocupación el bloqueo que se ha producido durante estas últimas horas: El Gobierno de España siempre va a velar por sus intereses económicos y sociales -ha enfatizado el también líder del PSOE, con un pie puesto en la política exterior y otro en las elecciones andaluzas en estos días-. Al conjunto de españoles quisiera trasladarles que hemos dado un paso decisivo y que estamos con las garantías absolutas para defender un conflicto que dura más de 300 años entre Reino Unido y España. A los británicos: España quiere seguir manteniendo las mejores relaciones".

Distintas visiones sobre el pacto

A tenor de sus palabras y de su tono, el presidente español estaba muy satisfecho del acuerdo arrancado a la UE a última hora, hasta el punto de que ha dedicado varias loas públicamente a los negociadores diplomáticos y a la abogacía del Estado por el resultado, recalcando que es mucho más que lo establecido en anteriores etapas, poniendo como ejemplo las orientaciones del Consejo europeo que sobre este mismo asunto fueron aprobadas en el 2017.

Obviamente, se estaba refiriendo a una de las últimas negociaciones lideradas por el equipo de Mariano Rajoy. Y es que los socialistas son conscientes de que si el PP les da apoyo ahora va a ser con la boca pequeña, como demuestra el hecho de que su portavoz en Europa, Esteban González Pons, se haya preguntado ya a través de las redes sociales cómo es posible que España difunda, a través de su presidente, que cuenta con una misiva oficial del gobierno británico plegándose a su interpretación y que, en realidad, se trate de una "mera carta" del embajador de Reino Unido ante la UE, Tim Barrow. "Una carta no tiene ningún valor jurídico. Me temía que no supieran negociar. Les engañaron y al final iban de farol. Conformarse con eso es perder", ha sentenciado Pons.

De todos modos habrá oportunidad de comprobar la reacción de la oposición en España en las próximas horas. El ministerio de Asuntos Exteriores se va a poner en contacto con todos los responsables del área de los distintos grupos parlamentarios para contarles el resultado de la negociación. Sánchez hará lo propio la próxima semana con los jefes de esos grupos. "Compareceré además del 12 de diciembre en el Congreso para explicar los extremos de este acuerdo y también los del Consejo que se celebrará este domingo", añadió el presidente en su comparecencia.