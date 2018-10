Sánchez deja la puerta abierta a los indultos y PDECat la rechaza

El presidente del Gobierno ha dejado la puerta abierta a conceder un eventual indulto a los líderes independentistas que están en prisión y no ha respondido cuando el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le ha preguntado en el Congreso si está dispuesto a dar ese paso. "¿Se compromete a no indultar a los que han dado un golpe de Estado? Si no, le invito a que convoque elecciones", ha retado el jefe de los liberales. Pedro Sánchez no ha contestado. Se ha limitado a pedirle que sea "valiente y audaz" y no se deje "arrastrar por el PP en su deriva radical".

La no respuesta vuelve a situar la posibilidad del indulto en el horizonte, aunque la fórmula sigue sin convencer a las fuerzas catalanas en el Congreso. El portavoz del PDECat, Carles Campuzano, ha afirmado que queda "totalmente fuera de lugar" hablar de indultos y, en la línea de las últimas semanas, ha sentenciado que "el único escenario" que contemplan es "la absolución".

El portavoz catalán ha querido dejar clara su "indignación" ante la prolongada prisión preventiva en la que se encuentran los líderes del 'procés' a pocos días de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haga un año encarcelado. Por ello, Campuzano ha insistido en la "absolución" y en la posibilidad de que los políticos presos puedas regresar a sus casas hasta la celebración del juicio.

Exigencias

Además, Campuzano ha querido mandar un mensaje a varias de las formaciones políticas. Al PP y Cs les ha pedido que intenten "ser parte de la solución" y dejen a un lado la búsqueda de votos "agitando la bandera del anticatalanismo". Pero sus reclamaciones no han quedado ahí. El pleno monográfico sobre Catalunya aprobado este martes en el Congreso, ha sido la excusa perfecta para que el dirigente catalán exija a Sánchez que"formule su propuesta política" para solventar la crisis catalana.

Hay que tener "coraje de entender que deben ser los catalanes quienes decidan el futuro político de Catalunya", ha concluido Campuzano antes de pedir "un referéndum que permita a los ciudadanos pronunciarse sobre las opciones del furturo político de Catalunya".

No es la primera vez que el Ejecutivo da alas a la posibilidad de conceder un indulto a los reponsables del 'procés'. La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, ya planteó en septiembre este escenario.