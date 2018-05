Sánchez dice que la moción contra Rajoy es para gobernar y convocar "cuanto antes" elecciones

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha explicado que la moción de censura que propone es para "constituir un Gobierno del PSOE", cuyo objetivo será convocar elecciones "cuanto antes". Sánchez ya ha informado al jefe del Estado, el rey Felipe VI, de la iniciativa política para remover al Gobierno.

"La moción es constructiva, para garantizar la gobernabilidad, constituir y formar un gobierno del PSOE, con fundamentos sólidos y una hoja de ruta clara", ha dicho Sánchez en su comparecencia ante los medios.

Según ha señalado, será un gobierno "para una agenda social, que cumplirá y hará cumplir la Constitución Española y que garantizará la convivencia y el cumplimiento de nuestro ordenamiento constitucional".

Sánchez ha apelado a la "responsabilidad y generosidad" de los 350 diputados, también de los independentistas, para que apoyen su moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sacar a España del "lodazal de la corrupción". En rueda de prensa en Ferraz, tras reunirse con la Ejecutiva Federal, Sánchez ha recordado que la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, también ha sido elegida con los votos de formaciones independentistas "y los presupuestos que han ido al Senado fueron apoyados por los nacionalistas". Por tanto, ha insistido, "me dirijo a los 350 diputados" para que saquen a España del "lodazal de a corrupción en la que nos ha metido el PP".

La moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy registrada este viernes por el Grupo Parlamentario Socialista cuenta con las firmas de los 84 diputados del grupo, junto a la de Pedro Sánchez como candidato alternativo, pese a que él no es diputado. En la iniciativa, que ha difundido el PSOE, se justifica la presentación de la moción por la necesidad de que el jefe del Ejecutivo asuma su responsabilidad política por la sentencia de la financiación ilegal del PP, que condena al Partido Popular como partícipe a título lucrativo de esta trama de corrupción.

"La fortaleza de las instituciones democráticas depende en buena medida de la confianza que las personas que las ocupan suscitan entre la ciudadanía. Y la permanencia en la Presidencia del Gobierno del máximo responsable de una formación política declarada judicialmente como parte de un auténtico sistema de corrupción institucional, afectaría gravemente a la credibilidad de la Presidencia y del Gobierno, y a la propia dignidad de la democracia española", argumenta el PSOE en su moción.

En el texto registrado esta mañana en la Cámara Baja, se critican las explicaciones que han dado los dirigentes del PP desde que la Audiencia Nacional inició en 2009 las investigaciones de la trama Gürtel, y se apunta que trataban de presentar al propio PP como "víctima o perjudicado". Inicialmente, destaca, afirmaban que los investigados eran "personas honorables cuya culpabilidad no podía probarse" y que el partido no podía considerarse "participante de estas actividades delictivas". No obstante, el PSOE subraya que la sentencia conocida este jueves no solo condena a diferentes cargos públicos y orgánicos del PP, sino a la propia organización "como responsable a título lucrativo".



RAJOY "HA ELUDIDO CUALQUIER RESPONSABILIDAD"

La moción socialista se refiere expresamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de quien recuerda que fue secretario general entre 2003 y 2004 y que es presidente de la formación desde 2004. Según entienden, el PSOE considera que Rajoy "ha eludido cualquier tipo de responsabilidad política", algo que para los socialistas tuvo su "máxima expresión" tras la comparecencia del jefe del Ejecutivo en el Congreso en agosto de 2017, a petición de todos los grupos de la oposición, después de declarar como testigo en el juicio. Así, el escrito habla de "una clara dejación política de su responsabilidad", máxime cuando la sentencia no da "credibilidad" a la declaración de Rajoy en sede judicial. "Lo que reviste aún mayor gravedad", sentencia.

"Si bien la responsabilidad penal se dirime ante los tribunales, de los cuales emana esta sentencia, de los hechos probados en la misma se deriva, a juicio de los firmantes de la presente moción, la responsabilidad política de quien hoy es presidente del Gobierno", exponen los diputados socialistas.

La sentencia de la financiación ilegal del PP ha sacudido la vida política del país. El PSOE de Pedro Sánchez ha registrado ya una moción de censura contra el presidente del Gobierno y, mientras, Mariano Rajoy se prepara para su calvario político e intentar resistir tras el fallo del tribunal. El registro de la moción se ha producido antes de que el secretario general del partido, Pedro Sánchez, informe a la Ejecutiva Federal del partido, que se reúne en Ferraz.

Los plazos de la moción de censura:

Deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados, en escrito motivado y dirigido a la Mesa del Congreso y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

No podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.



La moción de censura, al igual que la cuestión de confianza, es un procedimiento recogido en la Constitución Española que puede provocar la caída del gobierno y ponen de manifiesto la ruptura de la relación de confianza existente entre el Gobierno y la Cámara Baja.

Reacciones

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha considerado que si se presenta una moción de censura al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y ésta no prospera, podría ser "contraproducente" para España.

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, ha asegurado que la opinión en el partido sobre la necesidad de presentar una moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está "toda muy alineada".

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este viernes que "lo importante no es si Cs se retrata" ante una moción sino "qué necesita España" en un momento tan "grave" como el que vive. Dice que adelantar elecciones "es una de las posibilidades que habrá que evaluar", ha señalado en la Cope.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, afirma que, "con la humildad y la honestidad que conlleva el servicio público, creo que toca pedir disculpas" tras conocerse las condenas de la sentencia del caso Gürtel.

En un post en su cuenta personal de Facebook, considera "evidente" que fallaron los mecanismos de control exigibles para preservar que el "impecable funcionamiento" del partido debe tener, lo que "ha causado incontestablemente un daño grave" a sus siglas.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, cuyo mandato de seis años vence el 11 de junio (dejará su cargo el viernes previo, día 8), ha pedido que el actual clima de tensión política, ante la inminencia de una moción de censura socialista contra Mariano Rajoy en los próximos días, no interfiera en el nombramiento de su sucesor.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha evaluado este viernes la posible moción de censura: "Algunos están sobreactuando y esto no da para tanto". En TVE, ha asegurado que le "sorprendería" que el PSOE presentara dicha moción de censura porque precisamente, este es el "único partido que ha sido condenado por financiación ilegal" en la historia de España, junto a la antigua CiU. En este sentido, el portavoz 'popular' ha pedido "sensatez".