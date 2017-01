Sánchez escoge el feudo de Susana Díaz para su vuelta a la carretera

paula de las heras | madrid

Estuvo tres meses sumido en un mar de dudas. Cuando algunos de los suyos le insistían en que diera un paso al frente y le pedían que dejara claro que lucharía por recuperar la secretaría general del PSOE, respondía que no podía generar «falsas expectativas». Puso en pausa la gira que prometió realizar para «escuchar» a la militancia en su despedida como diputado, unas horas antes de la investidura de Mariano Rajoy. Pero ahora, Pedro Sánchez está envalentonado. El exsecretario general del PSOE —espoleado por lo que ha vivido como una traición de Patxi López y de sus máximos colaboradores en el partido— no sólo ha decidido volver efectivamente a la carretera para pulsar el ánimo de las bases, sino que ha escogido como primera parada Sevilla, la casa de su gran rival.

Su reducido equipo, en sintonía con la plataforma crítica que se creó hace semanas en la capital andaluza para exigir la convocatoria inmediata del congreso, aún debe cerrar lugar y hora, pero el día, tras algunos vaivenes, está claro, el 28 de enero. Es más que probable que el retorno de Sánchez coincida exactamente en el tiempo con el acto que ya tenía programado Susana Díaz en Alcalá de los Gazules (Cádiz).

La presidenta de la Junta de Andalucía intervendrá también el sábado en unas jornadas organizadas con motivo del centenario de la agrupación local en las que también está prevista la participación del exsecretario general Alfredo Pérez Rubalcaba y de la que fuera su número dos, Elena Valenciano, dos referentes para buena parte del partido a los que ahora apelan los socialistas andaluces como apoyos en la batalla interna. En un principio, Sánchez pensaba celebrar su encuentro con la militancia —el cuarto desde que dimitió y abandonó el acta de diputado, tras los de Xirivella, Sueca (Valencia) y El Entrego ( Asturias)— el domingo 29. Así lo anunció incluso en su cuenta de Twitter, pero acabó rectificando. «Contra un Betis-Barcelona no hay quien compita», dijo. Las cosas han hecho, pues, que acabe contraprogramando a la líder andaluza. Según fuentes oficiales, ambos hablarán en torno a las doce del mediodía.

En los pocos actos que ha celebrado hasta la fecha, Sánchez siempre ha buscado exhibir músculo en territorios supuestamente hostiles.

En la provincia de Sevilla, el máximo exponente del ‘sanchismo’ es ahora Francisco Toscano, el alcalde de Dos Hermanas, el crítico de los críticos con Susana Díaz. Pero el encuentro con los militantes no tendrá lugar en esa localidad sino en la capital, según aseguran sus organizadores. La siguiente parada está aún por determinar.

Al exlíder socialista le han abandonado casi todos los secretarios generales que le apoyaron en su día. Miquel Iceta, Idoia Mendía, Francina Armengol y César Luena, su número dos, defienden claramente la candidatura de Patxi López y en algunos casos han manifestado ya en público que no creen que Sánchez sea lo que necesita ahora el PSOE. Otros, como la navarra María Chivite, la madrileña Sara Hernández o el castellano-leonés Luis Tudanca no se han definido tan claramente pero creen que no puede haber dos candidaturas que dividan fuerzas y abogan por un acuerdo. «Tanto Patxi como Pedro son de los míos», es uno de sus lamentos. En el entorno más cercano al ahora militante raso, sin embargo, no parece haber espacio para el entendimiento. Al menos de momento. No solo consideran desleales a López y quienes dirigirán su estrategia sino que sostienen que el afecto que despierta su líder entre la militancia no es transferible.