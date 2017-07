Sánchez estará al lado de Rajoy si busca una salida para Cataluña

Ramón Gorriarán | Madrid

A 48 horas de su reunión con Mariano Rajoy, Pedro Sánchez le dio garantías de que podrá contar con su respaldo ante el desafío independentista de Cataluña. Ahora bien, reclamó al presidente del Gobierno que no se quede en la respuesta ante los tribunales y ponga sobre la mesa una solución política que proporcione una salida al conflicto aceptable para las dos partes. Ahí, garantizó el líder del PSOE, también tendrá el apoyo de su partido.

El secretario general de los socialistas se reunió ayer durante casi dos horas con Felipe VI en el palacio de la Zarzuela. Fue la primera audiencia tras su reelección como líder del PSOE hace mes y medio, y fue intensa, según la versión que proporcionó el propio Sánchez. Cataluña, dijo, ocupó «una parte importante» de la conversación y el jefe del Estado se mostró «preocupado». El secretario general del PSOE expuso al rey su diagnóstico de la situación y defendió que el mejor tratamiento es la reforma de la Constitución.

Trabajos exploratorios

Sánchez comunicó al Rey que los socialistas impulsarán en esta legislatura la reforma constitucional, proyecto en el que no están solos porque caminan junto a Unidos Podemos y Ciudadanos en esa tesis. De hecho, acordó con Albert Rivera iniciar en otoño trabajos exploratorios sobre la modificación de la Carta Magna. El líder socialista argumentó ante Felipe VI la necesidad de esta reforma porque la España de 1978 no es la de 2017 y porque el modelo territorial necesita una revisión a fondo. Su propuesta es «una única soberanía, un solo Estado pero con reconocimiento de la identidad nacional» de determinados territorios. Esa sería la concreción constitucional del principio de plurinacionalidad, que, recordó, ya defendieron algunos padres de la Carta Magna cuando plantearon hace 39 años el concepto de nación de naciones en su acepción cultural. El Rey, según Sánchez, no dijo nada y se limitó a escuchar. También garantizó al jefe del Estado, término que utilizó siempre para referirse a Felipe VI, que el PSOE bajo su liderazgo va a hacer «una oposición de Estado» con un proyecto de «renovación nacional» basado en diez compromisos, entre ellos la reforma constitucional.

Hace tres años Sánchez explicó estos detalles durante su comparecencia posterior en la sede federal de la calle Ferraz de Madrid, en la que garantizó su lealtad al presidente del Gobierno ante el reto independentista catalán. Rajoy, aseguró, podrá contar con el PSOE en la defensa de la ley y la Constitución, pero con ese planteamiento no hallará una salida al conflicto porque la solución pasa por las vías políticas. Recordó que le hizo este mismo planteamiento hace tres años, cuando Rajoy le recibió en la Moncloa al ser elegido por primera vez secretario general del PSOE. «No me hizo caso», se lamentó. Ahora, prosiguió, la situación es similar con un referéndum «ilegal». Pero «no basta con defender la ley y la Constitución, hay que buscar una solución política».