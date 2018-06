Sánchez se estrena como presidente en el Senado...

YOLANDA MÁRMOL | MADRID

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha superado en el Senado su primer examen parlamentario como jefe del Ejecutivo, estreno que le ha permitido examinar a su vez a la mayoritaria oposición del PP en la Cámara Alta, a la que ha pedido la misma lealtad que mantuvo el PSOE cuando no gobernaba. El presidente del Gobierno se comprometió ayer a mejorar la financiación de las comunidades autónomas. Admitió que hasta el final de legislatura previsto (2020) no dará tiempo a renovar el anquilosado sistema, como reclaman los territorios, pero considera que sí hay margen para cambios que mejoren la situación de «todas y cada una» de las autonomías. En su primera sesión de control en el Senado en la que Pedro Sánchez se estrenó como presidente, pidió ayer ser «ambiciosos pero también realistas» en este ámbito. No concretó qué tipo de «mejoras» se propone el Gobierno impulsar, pero la incógnita podría despejarse en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que prevé celebrar pronto, aunque no hay fecha todavía fijada.

En sus respuestas ante la Cámara Alta, Sánchez pidió al PP «lealtad de Estado» y afeó al partido conservador su estrategia en Cataluña. Les ha reprochado haber fomentado la confrontación y la ruptura social por interés partidista. «En 2006 los catalanes que apoyaban partidos proindependentistas era el 15%. Hoy es más del 40%. ¿Ustedes no podrían sacar alguna conclusión de que aquellos polvos estos lodos? ¿ No podriam sacar alguna lección? Creo que comportó redito electoral en el pasado, pero a costa de poner en riesgo la convivencia entre los españoles», lamentó.