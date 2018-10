Sánchez e Iglesias mantienen la tensión presupuestaria en su recta final

Bruselas espera las líneas maestras de los Presupuestos Generales antes del 15 de octubre y el Gobierno apura los últimos días para cerrarlas con su socio principal, Podemos, y sin hablarlo ni con ERC ni con PDECat, tal como se han quejado los grupos parlamentarios catalanes. La posición de socialistas y morados esta mañana en el Congreso no podría ser más contradictoria. A las 13.20 la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, se ha mostrado "optimista" y ha sugerido que en las "próximas horas" se podrán conocer al detalle esas Cuentas mientras que, solo 15 minutos más tarde, Ione Belarra (Podemos) ha lamentado que esas conversaciones estén en "punto muerto". "No hemos avanzado nada ni en políticas de vivienda, ni en dependencia, ni en la derogación de la ley mordaza ni en la subida del salario mínimo interprofesional...", ha denunciado la diputada de la formación liderada por Pablo Iglesias.

Según fuentes de Podemos, los socialistas han tenido muy buenas palabras en las reuniones, pero cuando han tenido que trasladar esas ideas al papel es cuando no han plasmado las iniciativas tal como les piden sus aliados. Ponen un ejemplo: no se puede presentar un plan estatal de vivienda, denuncian, sin financiación. Belarra ha afirmado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que "moverse muchísimo" y ha asegurado que están dispuestos a cumplir su amenaza y no sumarse al pacto presupuestario. Ya sabe el presidente, ha continuado, que ellos no aceptarán "medidas cosméticas".



El Gobierno tiene previsto aprobar las líneas maestras de las Cuentas en el Consejo de Ministros que celebrará el próximo jueves.

ERC, A VUELTAS CON LA FISCALÍA

Respecto a las quejas de ERC y PDECat de no haber contactado todavía para negociar los Presupuestos, la portavoz socialista ha pedido paciencia porque lo "importante" es cerrar primero el "grueso" del acuerdo con Podemos y después "hablar con todos".

En declaraciones en el Congreso, el portavoz de los republicanos, Joan Tardà, ha vuelto a poner encima de la mesa su exigencia al Gobierno para empezar a hablar e Presupuestos: que el Ejecutivo inste "públicamente" a la Fiscalía a retirar las acusaciones que ha venido manteniendo contra los procesados por el referéndum ilegal de hace un año.