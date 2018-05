Sánchez mantendrá los Presupuestos del PP y acerca al PNV y los nacionalistas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado hoy que mantendrá el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 por "responsabilidad de Estado" y para mantener la estabilidad económica en el país y garantizar la gobernabilidad.



Durante su discurso en el Pleno del Congreso para defender la moción de censura presentada por el grupo socialista, Sánchez ha dicho que no son los Presupuestos del PSOE pero que asume el mantenimiento de estas cuentas ante un momento "extraordinariamente complejo".

Sánchez ha ofrecido al presidente Mariano Rajoy que dimita, si quiere evitar que salga adelante la moción de censura: "dimita ahora y todo terminará. Su tiempo acabó. Dimita y esta moción de censura habrá acabado aquí y ahora", le ha espetado. Ha advertido así a Rajoy de que la "única respuesta" que admite la sentencia del caso Gürtel es su dimisión, al tiempo que ha subrayado que hace tiempo que ya debería haber renunciado.



Por su parte, Ábalos ha preguntado al resto de grupos, y en especial a Ciudadanos, si van colaborar con la corrupción del PP avalando su "impunidad" y ha insistido en que lo que tiene que hacer el Congreso es "dejar constancia" de la reprobación a Rajoy "y después, elecciones". EFE

edr/mcm

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comenzado su réplica al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en el debate de la moción de censura, acusando al número tres del PSOE de hacer un "cuadro siniestro" que no se parece a la realidad. Ha dicho además que "ha habido corrupción pero el PP no es un partido corrupto". "Le ha faltado razón en la forma y en el fondo, en una moción impulsiva e impetuosa", ha criticado.



En su primera intervención que ha abierto el debate Ábalos ha reprochado a Rajoy que no haya tenido "la decencia política de por lo menos, dimitir" y ha instado a los grupos de la Cámara a no colaborar con la "impunidad" de la corrupción del PP. "Primero reprobación" y después elecciones, ha garantizado.

Rajoy, ha advertido hoy de que la moción de censura presentada por el PSOE no tiene otro motivo que "los afanes" de su líder, Pedro Sánchez, que sigue empeñado en "enmendarle la plana a los electores" porque no le dieron la confianza en las urnas. En el debate de la moción de censura, Rajoy ha recalcado además que, con esta "temeraria iniciativa", Sánchez se convertiría en el "mandado" de otros, los partidos que le apoyen, lo que significa, según el propio diccionario, en el encargado de hacer un trabajo para el que no tendrá poder de decisión.

El presidente del Gobierno ha ironizado sobre el "daño" que él y su Ejecutivo hacen a España cuando se crean medio millón de empleos al año, 570.000 desde la anterior moción de censura, de Podemos, y le ha preguntado al PSOE si este es el daño del que quiere librar a los españoles. En su réplica al socialista José Luis Ábalos, Rajoy ha destacado la recuperación económica que se ha producido con su Gobierno tras recibir de los socialistas un país en la "ruina" y ha señalado que "nadie se cree estos aspavientos de España negra" que hace el PSOE para "intentar justificar lo injustificable" con su moción de censura.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, arrancó la defensa de la moción de censura presentada por su partido contra el Gobierno de Mariano Rajoy, apelando a la responsabilidad del PP en la trama de corrupción: "Lo dice la Justicia". Ábalos ha asegurado que habrá elecciones antes del fin de la legislatura.

Ábalos ha concluido su intervención asegurando que el PSOE es "un partido de palabra" y, por lo tanto, asumirá este tiempo con la responsabilidad debida y con "plena consciencia" de la "complejidad" de estos momentos y de los desafíos presentes. Ha puesto en valor, al finalizar su discurso para presentar la moción de censura socialista, que el PSOE cumple 139 años de historia y sigue después de todo este tiempo siendo un partido responsable que velará por la convivencia y el respeto hacia todos los españoles "desde el reconocimiento de su diversidad".

"Cuando miro a la cara de la gente no solo veo españoles, veo jóvenes con esperanza, padres preocupados por sus hijos, abuelos preocupados por su pensiones", ha afirmado Ábalos, quien ha considerado que todas estas personas quieren "compartir un proyecto común que es España". Un proyecto que "no es un accidente geográfico, ni una raza, ni una religión, ni una cultura" y que se hace grande: "no es un país para llevarlo en el bolsillo" sino que los socialistas quieren "una patria grande" y defender la Constitución, las instituciones y la democracia que represente a todos. Todo esto, que los socialistas defienden, lo ha "minado" el PP en pocos años de corrupción "sistemática" desde la instituciones, ha reprochado Ábalos, que ha seguido con un "agradecimiento formal" a todos los cargos de todos los partidos que ha sufrido "un ataque furibundo del PP" y se han dedicado a la "higiene democrática". También ha dedicado un agradecimiento a los profesionales de la Justicia y a los de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "Y lo dice un nieto de guardia civil, así que siempre mi respeto", ha apostillado emocionado.

Con ocho minutos de retraso por la llegada tardía del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al Congreso, que ha entrado sin hacer declaraciones y aplaudido por su bancada, Ábalos ha sido el primero en subir a la tribuna para presentar la moción de censura firmada por los diputados socialistas y que propone de candidato al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

La incertidumbre es máxima sobre el resultado de la votación de mañana, ante la incógnita de lo que harán los cinco diputados del PNV que pueden inclinar la balanza a un lado o a otro. El PNV comunicará su decisión tras escuchar las motivaciones del PSOE para presentar la moción de censura y conocer los compromisos que adquiere Pedro Sánchez.

A su llegada al hemiciclo, José Luis Ábalos ha reconocido que su partido no tiene "atado nada" de cara a la votación de la moción de censura y que no hay nada "definitivo" aunque acude con la esperanza de sacar adelante la moción y con "el deber cumplido".

Sánchez, que no ha hecho declaraciones a su entrada y que también ha sido recibido con aplausos de los diputados del PSOE, se sienta en un escaño de su grupo parlamentario y podrá asistir el viernes a la votación aunque no es diputado. Después de la intervención de Ábalos, a la que podrá responder el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será el turno del candidato, Pedro Sánchez, sin límite de tiempo.

UNA VÍSPERA DE INFARTO

Apenas unas horas antes de que comience en el Congreso el debate de la moción de censura presentada por el líder del PSOE, Pedro Sánchez, contra el Gobierno de Mariano Rajoy, la incertidumbre sobre el resultado es máxima y, una vez más, todas las miradas están puestas en el PNV. Después de que Ciudadanos haya dicho por activa y por pasiva que no hará presidente a Pedro Sánchez en estas condiciones, todo apunta a un único camino para que salga adelante:

el apoyo de Podemos —respaldo ya asegurado— y de los partidos nacionalistas e independentistas. Y ahí todas las miradas están en el PNV y sus cinco diputados porque las dudas sobre el voto de los nacionalistas vascos están al rojo vivo.

El voto favorbale de ERC parece casi garantizado mientras que el PDeCAT y, sobre todo el PNV, mantienen la incógnita sobre lo que harán el viernes. De momento, el PDeCAT ha anunciado que no tomará una decisión definitiva hasta escuchar hoy la intervención de Pedro Sánchez.

Muy especialmente, le interesa conocer su posición sobre el proceso independentista en Cataluña, la situación de los políticos en prisión o la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Son necesarios al menos 176 votos a favor para desalojar a Rajoy del Palacio de la Moncloa y, para ello, son absolutamente imprescindibles los cinco escaños del PNV, partido que, de momento, se guarda sus cartas.

La dirección del PNV se reunirá hoy jueves de manera extraordinaria para decidir el sentido de su voto. Decisión que comunicará tras escuchar las motivaciones del PSOE para presentar la moción y conocer los compromisos que adquiere el candidato. Todo apunta a que en sus manos está condenar a Rajoy o apoyarle como ya hicieron recientemente para que pudiera aprobar los prespuestos. Bien es cierto que ‘a cambio’ de casi seiscientos millones en obras e infraestructuras para el País Vasco. Pero el dilema de los naconalistas vascos es enorme: dar la espalda a Rajoy significa posiblemente dejar en el limbo esos presupuestos. Apoyarle les supondría que les señalarán como cómplices de un partido muy salpicado por casos de corrupción.

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy aprovechó la sesión de control para acusar a Sánchez de presentar una moción de censura con la que pretende «chantajear» a todos y que es un atajo «torticero» para llegar al poder ante su incapacidad para ganar las elecciones.

Los socialistas, que el martes mantuvieron una ronda de contactos con los grupos, ayer se mantuvo en un discreto segundo plano, como velando armas para la cita que arranca hoy.

Su principal apoyo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se mostró convencido de que la moción de censura saldrá adelante y abogó además porque Pedro Sánchez conforme un gobierno de coalición que represente a una mayoría amplia de españoles. En caso de que Sánchez fracase, insiste en su idea de presentar otra moción con el objetivo de abrir el camino a una convocatoria electoral.

Sin ninguna certeza de cuál puede ser el resultado, lo que sí se conoce es la escenografía del debate que comenzará hoy a partir de las nueve de la mañana. Se avecinan dos días realmente intensos para saber si España tendrá o no un nuevo presidente del Gobierno.