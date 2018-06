Sánchez, nuevo presidente

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la moción de censura presentada por el PSOE contra Mariano Rajoy y que hace presidente del Gobierno al líder socialista, Pedro Sánchez.

La Cámara Baja ha dado el "sí" a Sánchez por 180 votos a favor -PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias- 169 en contra -PP, Ciudadanos, UPN y Foro-, y la abstención de Coalición Canaria.

Se trata de la primera moción de censura que sale adelante en democracia, después de las tres presentadas en los últimos cuarenta años contra Adolfo Suárez, Felipe González y la primera que afrontó Mariano Rajoy el año pasado y que tuvo como candidato al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

El aún presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llegado al Congreso para la votación de la moción de censura en la que pierde el poder. Rajoy ha entrado en el Hemiciclo una hora y media después de que comenzara la segunda sesión. Ha entrado sin previo aviso y los diputados de su grupo le han brindado una cerrada ovación, aunque más corta que la que recibió el portavoz del PP, Rafael Hernando, que se prolongó durante minutos, cuando dijo desde el estrado que estaba "orgulloso de ser del PP".

Mariano Rajoy ha subido al estrado para pedir perdón a quienes se hayan sentido ofendidos o afectados por la corrupción y para dar las gracias "a todos", ha dicho, "especialmente a mi partido". Ha sido muy breve. Ha reconocido la victoria de Pedro Sánchez en la moción de censura y le ha felicitado como nuevo presidente del Gobierno. “Ha sido un honor dejar una España mejor que la que encontré”, añadió. "Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día, se lo deseo por el bien de España", dijo. "Creo que he cumplido con el mandato de la política, servir a la vida de las personas. Si alguien se ha sentido perjudicado en esta Cámara o fuera de ella, le pido disculpas", ha añadido.

"Gracias a todos. Gracias mi partido sin el cual no hubiera sido posible. Gracias a todos los españoles y suerte".ha dicho Mariano Rajoy, visiblemente emocionado. Se despidió así de la presidencia de Gobierno de España. Después, ha lanzado una andanada en su última frase. "Suerte a todos, y a ustedes, por el bien de España".

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha suspendido la sesión durante media hora. Se reanuda a las 11 de la mañana para votar la moción de censura a las once y un minuto.

La segunda sesión del debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy que permitirá al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ser elegido presidente del Gobierno, ha comenzado poco después de las nueve y cinco de la mañana con la intervención de la portavoz del grupo socialista, Margarita Robles.

No estaba en su escaño el todavía presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, algo que ha sido duramente criticado por Robles, que le ha reprochado su "falta de respeto institucional".

Al estrado ha subido Pedro Sánchez, virtual nuevo presidente del Gobierno, que ha agradecido los apoyos parlamentarios a su moción de censura contra Rajoy. El candidato a la Presidencia del Gobierno ha pedido al PP que sea "tan leal" en la oposición a su gobierno como ha sido el PSOE con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, cuyo relevo se "materializará" en "pocos minutos" con el respaldo a la moción de censura.

Sánchez ha advertido al PP, en su contestación al portavoz popular, Rafael Hernando, en la jornada decisiva del debate de la moción del PSOE con Rajoy, que si van a hacer la misma oposición que ha manifestado en la tribuna estarán "condenados a la irrelevancia".

Sánchez ha afirmado que lo primero que tiene que hacer el PP para seguir adelante es "renovar" su liderazgo y "regenerarse", insistiendo en que es un partido "enormemente importante" para el sistema político español. Sánchez, que, si no hay sorpresas, ganará hoy la moción de censura contra Mariano Rajoy, ha insistido en que el PP no es un partido corrupto, pero no ha actuado con la diligencia que debiera para acabar con la corrupción de algunos de sus militantes y dirigentes.

El candidato a presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ha insistido en que su Ejecutivo intentará que haya Presupuestos Generales del Estado en 2019 y ha reiterado que tendrá como prioridad cumplir los compromisos europeos de estabilidad presupuestaria. Durante su réplica al portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, en el segundo día de debate de la moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el candidato socialista a la Moncloa le ha instado a que no diga que esta moción hace subir la prima de riesgo española. Le ha urgido a que lea los medios de comunicación internacionales para que "vea lo que pasa en Italia" y ha criticado que el PP con sus declaraciones dañe los intereses económicos de este país. Además ha señalado que "recoge el guante" para tener como principal prioridad cumplir los compromisos de objetivo de déficit público marcados por Bruselas, pese a que Hernando le ha recordado que Unidos Podemos aboga por un Presupuesto que no se enmarca en las actuales metas de déficit.

Le ha respondido el portavoz del grupo popular en el Congreso, Rafael Hernando, que ha recibido la ovación en pie de toda la bancada de su partido al subrayar el orgullo de ser del Partido Popular y hacer una advertencia al líder socialista, Pedro Sánchez, y a los suyos: "No nos van a humillar ustedes, no lo van a conseguir". Hernando también ha recalcado que está "muy orgulloso" de tener un presidente como Mariano Rajoy, que ha "reconstruido un país asolado" y ha puesto en valor que la España que deja el PP es "muy distinta" a la que dejaron los socialistas en 2011.

Tras criticar a quienes han pretendido "criminalizar" a su partido, Hernando ha señalado que el PP es y seguirá siendo decisivo, y con sus palabras se ha llevado la ovación en pie de todo el grupo parlamentario, aunque con la ausencia aún en el pleno del propio Rajoy.

TAMPOCO HOY ESTÁ

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha justificado la ausencia de Mariano Rajoy en la sesión vespertina del debate de la moción de censura alegando que esa parte era del socialista Pedro Sánchez, que había registrado la iniciativa parlamentaria.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, antes de la votación de la moción de censura, ha indicado que en la sesión de tarde del jueves --a la que Rajoy no acudió-- "era el debate del señor Sánchez con los que le van a apoyar" y con los que va a "seguir" en el Gobierno si logra los votos.

"El debate de Mariano Rajoy fue por la mañana, el debate por la tarde era del señor Pedro Sánchez. Al menos que ese trabajo ya lo hiciera él", ha exclamado. Sobre la posibilidad de que Rajoy cambie de opinión y presente su dimisión, ha contestado escueta: "Creo que ayer ya respondimos a esta pregunta".

"RAJOY HA SACADO AL PAIS DE LA RUINA"

Al ser preguntada cómo está el ánimo en las filas del PP, ante la pérdida del Gobierno, Sáenz de Santamaría ha indicado que "a esto hay que venir aprendido y resistente". "Y el ánimo es resistente y aprendido", ha abundado. Dicho esto, ha indicado que ocurre "exactamente igual" en el caso de Mariano Rajoy. "Cuando uno ha trabajado siete años muy intensos y ha conseguido sacar al país de la ruina y colocarlo donde está hoy, aunque queda mucho por hacer, pues uno puede mirar atrás hacia lo que ha hecho y ver que ha cumplido con su deber", ha resaltado.

Además de diputados y senadores de todos los partidos, han acudido al pleno la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el líder de 'los comunes' y de Podem, Xavier Domènech, o el exportavoz de CDC en el Congreso, Francesc Homs.

Antes de que los 350 diputados voten, por llamamiento y de viva voz, la moción presentada por los socialistas -algo que no se producirá antes de las once de la mañana según ha anunciado la presidenta del Congreso, Ana Pastor- también intervendrá ante el pleno el portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, quien cerrará el turno de portavoces.

A ambos podrá contestar por tiempo ilimitado el candidato a la Presidencia, y también podría hacerlo el todavía jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Salvo sorpresa mayúscula o una dimisión de última hora de Rajoy -descartada de forma tajante por el Gobierno- la Cámara Baja aprobará hoy esa iniciativa presentada por el PSOE a raíz de la sentencia por la financiación ilegal del PP. A los votos de los 84 diputados socialistas habrá que sumar los 67 de Unidos Podemos, los 9 de ERC, los 8 del PDeCAT, los 5 del PNV, los cuatro de Compromís, los dos de EH Bildu y uno de Nueva Canarias, con la abstención inesperada de Coalición Canaria. Sólo votarán en contra el PP, Ciudadanos, UPN y Foro, es decir, 169 diputados.

Se da la circunstancia de que por primera vez en democracia, el futuro presidente del Gobierno no es diputado por lo que no podrá votar su propia candidatura, aunque sí asistir a ella desde el hemiciclo.

Para que salga adelante -algo que está garantizado- necesita 176 votos a favor, esto es, la mayoría absoluta del Congreso.

Una vez aprobada, la presidenta del Congreso comunicará el resultado al Rey, y el Gobierno deberá presentar su dimisión al Monarca, según establece el artículo 114.2 de la Constitución. En ese momento, el candidato, Pedro Sánchez, se entenderá investido de la confianza de la Cámara y, a continuación, el Rey le nombrará presidente del Gobierno. La toma de posesión ante Felipe VI podría producirse mañana sábado.