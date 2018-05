Sánchez ofrece "consensuar" entre "todos" las elecciones tras echar a Rajoy

A dos días de que se debata en el Congreso la moción de censura a Mariano Rajoy por la condena al PP en el ‘caso Gürtel’, Pedro Sánchez ha ofrecido a “todos” los grupos, de ERC a Ciudadanos, “consensuar” la fecha de las elecciones generales. Pero solo después de haber desalojado de la Moncloa al presidente del Gobierno.

El líder del PSOE no quiere atarse las manos con una fecha electoral. Tampoco que las generales se celebren de forma inmediata, como reclama Ciudadanos, que lidera casi todas las encuestas al calor de la crisis territorial en Catalunya. La idea de Sánchez pasa por “normalizar” primero España, un mensaje que también incluye su intención de usar su hipotético mandato al frente del Ejecutivo como trampolín hacia las generales.

Lo inmediato, ha dicho este martes el secretario general de los socialistas, es echar a Rajoy. El resto, las medidas de gobierno y el momento de los comicios, se abordará después. “Pido que consensuemos todos juntos la censura necesaria que quiere la ciudadanía y que posteriormente tendamos cuentes para normalizar la vida política y convoquemos elecciones”, ha trasladado Sánchez durante una reunión con los parlamentarios de su partido.

Presión a Ciudadanos

El candidato a la Moncloa también ha aprovechado su discurso para presionar a Cs, que ya ha anunciado su voto en contra de la moción de censura. Si lo mantiene, los socialistas dependerán del PNV y de ERC y el PDECat. No es el camino preferido por el PSOE, pero Sánchez está dispuesto a recorrerlo, subrayando que no piensa “negociar nada” con los independentistas catalanes.

Sin citar a Albert Rivera, el líder socialista ha dicho: “Aquellos que pueden estar defendiendo el ‘no’ a esta moción de censura, hay que preguntarles en qué posición queda la democracia española si Rajoy sigue siendo presidente del Gobierno. En qué posición quedará cuando se conozcan las próximas sentencias sobre el PP. Lo importante es trasladarles que no hay ningún cálculo político o electoral que justifique la permanencia de Rajoy como presidente del Gobierno".

Como el día anterior durante el comité federal en el que recibió el visto bueno de su partido a la moción de censura, con la condición de que no pacte con el secesionismo, Sánchez ha centrado el debate en Rajoy. "La pregunta es muy clara: si tras conocerse la sentencia de la 'Gürtel', Rajoy puede seguir como presidente del Gobierno. La respuesta tiene que ser un sí o un no. No hay posiciones intermedias", ha argumentado.