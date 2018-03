Sánchez reclama a Rajoy una cuestión de confianza si no hay Presupuestos

PAULA DE LAS HERAS | MADRID

Pedro Sánchez asume que no hay en el Congreso votos sufiencentes como para tumbar a Mariano Rajoy mediante una moción de censura, el único instrumento del que dispone la oposición para forzar un cambio de Gobierno. Por eso, pretende que sea el propio jefe del Ejecutivo el que se someta voluntariamente a un cuestión de confianza si no es capaz de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Lo dijo ayer durante una inusual comparecencia, tras reunirse con la ejecutiva de su formación. «Ser presidente no cosiste en vivir en la Moncloa,-argumentó, si no puede gobernar tiene que asumir su responsabilidad».

La exigencia del secretario general del PSOE no pasa de ser un brindis al sol. La respuesta de los populares estaba cantada y tardó muy poco en llegar. «Las cuestiones de confianza —recordó Javier Maroto— no se piden, se proponen por parte del Gobierno». En la historia de la democracia española solo dos presidentes se han servido de ese instrumento parlamentario para apuntalar su proyecto y ambos pisaban sobre seguro: Adolfo Suárez 1980 y Felipe González en 1990.