Sánchez renueva RTVE con el apoyo de Podemos, PNV y los secesionistas

paula de las heras | madrid

El nuevo Consejo de Administración de RTVE contará con miembros elegidos por Podemos, por el PNV y por el PSOE pero no por el PP. El primer partido de la oposición y primera fuerza del Parlamento anunció hoy su decisión de no designar ni siquiera a los cuatro consejeros que le habrían correspondido tras intentar en balde conseguir un quinto y obtener la potestad de designar cuadros intermedios, una vez que supo que los secesionistas catalanes salvarían la votación al Gobierno. «No estamos dispuestos a permitir que Pedro Sánchez asalte la televisión pública para que no se publiquen los pagos que tiene que dar a sus socios y controle la información», esgrimió su portavoz, Rafael Hernando.

Los socialistas, que hace dos semanas aprobaron un real decreto para proceder a la renovación de la corporación pública al margen de las condiciones del PP, no tenían inconveniente en negociar la incorporación de consejeros designados por la formación conservadora, pero sólo hasta cierto punto. El plante inicial del PNV y Esquerra a la propuesta pactada por el Ejecutivo y Podemos, al que Sánchez concedió el papel de socio privilegiado, hizo pensar que quizá acabaría siendo imprescindible un entendimiento entre las dos fuerzas mayoritarias. No fue así.

El PNV acabó dando el ‘sí’ el lunes, en el primero de los plenos necesarios para el trámite, a cambio de colocar en el Consejo a Juan José Baños, director del diario Deia y antiguo consejero de EiTB. Esquerra no se lo puso tan fácil a Sánchez. Al igual que el PDeCAT, no habló en ningún momento de nombres. Lo que pretendían es que Sánchez se abriera a dialogar con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sobre el «derecho a decidir» de Cataluña en el encuentro que mantendrán el próximo lunes. Pero el Ejecutivo accedió.

La jugada permitirá a los socialistas situar al actual director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, como presidente de RTVE. Si el pleno del pasado lunes requería el apoyo de dos tercios de la Cámara a los nombres planteados, bastaba con la mayoría absoluta (176 votos), que se rebasó por un solo diputado. Los seis miembros elegidos a propuesta del Congreso son, además de los citados Flores y Loinaz, las periodistas Rosa María Artal (número dos en la lista de Podemos por Zaragoza en las últimas generales) y Cristina Fallarás, y el analista de medios de comunicación Victor Sampedro; los tres vinculados a la formación de Pablo Iglesias. Impulsada por el PSOE, entra en el Consejo la profesora de Periodismo en la Universidad Carlos III Concepción Cascajosa.