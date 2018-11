Sánchez se reunirá con Torra en Barcelona

Pedro Sánchez y Quim Torra se reunirán en diciembre en Barcelona. Lo ha confirmado este lunes la vicepresidenta, Carmen Calvo, quien ha indicado que el encuentro se producirá en el marco del Consejo de Ministros que se celebrará el 21 del mes que viene en la capital catalana. "El presidente es un hombre que le gusta cumplir su palabra. Le dijo al 'president' Torra "te visitaré en Barcelona" y lo hará", ha asegurado en una entrevista en TV3. "El día 21 vendremos con total naturalidad", ha zanjado.

La vicepresidenta ha señalado que las conversaciones bilaterales con la Generalitat siguen abiertas, a pesar de las proclamas de ruptura lanzadas por el 'president' la semana pasada. Entre los temas sobre la mesa, ha asegurado, está la negociación para sacar adelante las cuentas públicas. "Se habla de presupuestos", ha explicado, para volver a pedir a las fuerzas independentistas que reconsideren su posición y apoyen el proyecto presupuestario de Sánchez en el Congreso de los Diputados para que los catalanes puedan beneficiarse de las medidas sociales previstas. "De verdad que el Govern de Cataluña le va a decir a los catalanes que van a perder todo el 2019?", ha cuestionado.

TOQUE A PODEMOS

En la línea de lo que apuntó Sánchez la semana pasada, Calvo ha ratificado que si el Gobierno se ve abocado a una prórroga presupuestaria abogarán por el 'plan b': aprobar las medidas estrella a través de reales decretos, puesto que los independentistas ya han concedido que estarían dispuestos a dar respaldo a proyectos como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros.

Aún en ese escenario de no aprobación de Presupuestos, la vicepresidenta ha descartado una llamada a las urnas. "Están descartadas las elecciones", ha afirmado. La posibilidad de continuar la legislatura sin cuentas propias incomoda a los principales socios del Gobierno. Unidos Podemos ya ha cuestionado la continuidad de Sánchez si no hay presupuestos. Sin embargo, Calvo ha quitado hierro a esa posición y ha asegurado que el partido de Pablo Iglesias "sabe perfectamente" que si no "culmina" la negociación "la decisión la toma el Gobierno".