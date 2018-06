Sánchez rompe los ‘techos de cristal’ con el Gobierno más innovador de la historia

efe | madrid

Pedro Sánchez ha roto todos los ‘techos de cristal’ en la política española, que han saltado por los aires con el anuncio del nuevo gobierno socialista. El Gobierno de España no sólo contará por primera vez con más mujeres que hombres, ya que Pedro Sánchez ha elegido once ministras, la presencia femenina más numerosa de la historia, frente a seis ministros, sino que algunos de sus miembros son abiertos activistas de la causa LGTB, feministas y defensores de la nueva era tecnológica, la ciencia y las energías renovables.

En el gabinete de Sánchez, Carmen Calvo será vicepresidenta y ministra de Igualdad, y habrá mujeres al frente de carteras como Economía (Nadia Calviño), Hacienda (María Jesús Montero), Industria (Reyes Maroto), Defensa (Margarita Robles) o Justicia (Dolores Delgado). Además, Carmen Montón se hará cargo de Sanidad; Isabel Celaá, de Educación —será además la portavoz del Gobierno—; Magdalena Valerio, de Trabajo; Teresa Ribera, de Medio Ambiente, y Meritxel Batet, de Administración Territorial.

El antecedente más próximo de este gobierno femenino y feminista es el Ejecutivo paritario que formó José Luis Rodríguez Zapatero en 2008 en el que había nueve mujeres y nueve hombres, incluido el propio presidente.

En la legislatura anterior, cuando llegó al poder en 2004, el último presidente socialista nombró ocho ministros y ocho ministras, pero la presencia masculina llegaba a nueve con el presidente del Gobierno. En total, en la etapa democrática, 42 mujeres han ocupado hasta ahora alguna cartera ministerial: 1 con la UCD; 5 en los gobiernos de Felipe González (1982-1996); 11 en la etapa de José María Aznar (1996-2004); 18 en los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, (2004-2011) y 7 en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018).

La herencia del 8-M

La primera mujer española que llegó a ser ministra fue Federica Montseny, que, en plena Guerra Civil española, accedió a la cartera de Sanidad y Asistencia Social en el gobierno de Largo Caballero; ocupó su cargo desde noviembre de 1936 a mayo de 1937. Transcurrieron 44 años hasta que Leopoldo Calvo Sotelo nombrase a Soledad Becerril. Permaneció en el cargo de ministra de Cultura desde diciembre de 1981 hasta octubre de 1982. Durante los trece años de gobiernos socialistas hubo cinco ministras y, entre ellas, cabe destacar que una ocupó el cargo de portavoz del Ejecutivo, Rosa Conde, entre julio de 1988 y julio de 1993.

El resto ocuparon carteras como Asuntos Sociales (Matilde Fernández y Cristina Alberdi), Cultura (Carmen Alborch) y Sanidad (Ángeles Amador). La llegada de José María Aznar supuso el nombramiento de la primera ministra de Justicia de España, Margarita Mariscal de Gante (1996-2000) y también destaca el encargo de Exteriores a Ana Palacio en la última etapa de gobierno (2002-2004).

José Luis Rodríguez Zapatero incluyó ocho ministras en su primer gobierno, entre ellas la primera vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. También en esa etapa fue cuando las mujeres empezaron a ocupar carteras tradicionalmente reservadas a los hombres como Fomento (Magdalena Álvarez), Defensa (Carme Chacón) o Elena Salgado (Economía).

En Igualdad

La primera ministra de Igualdad fue Bibiana Aido, que fue también la persona más joven en ocupar una cartera ministerial. Con la vuelta al gobierno del PP se consolidó que la vicepresidencia la ocupara una mujer, Soraya Sáenz de Santamaría, y en sus gobiernos también ha habido una ministra de Defensa (María Dolores de Cospedal); Fomento (Ana Pastor) o Empleo (Fátima Bañez). El último gobierno de Mariano Rajoy tenía cinco mujeres y nueve hombres.

El presidente Pedro Sánchez ha destacado la preparación, ejemplaridad y experiencia del Gobierno que ha formado «para los próximos meses» comprometido con la igualdad, decididamente europeísta y con el reto de cohesionar social y territorialmente el país. Sánchez, que ha dado a conocer en una breve comparecencia en Moncloa la composición de su Ejecutivo, después de comunicársela al Rey, ha dicho que el suyo es un Gobierno «abierto» —un tercio de los ministros son independientes— y un «fiel reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspira a servir».

El nuevo Gobierno nace, según Sánchez, con el objetivo de «servir a la modernización de España, impulsar su crecimiento, hacerlo de manera sostenible, reconstruir la cohesión social y territorial dañada durante estos años y regenerar la vida pública» en España.

Tras agradecer a las «personalidades» que lo forman haber «dejado sus prestigiosas carreras profesionales para servir al país y especialmente a los que más necesitan el amparo de lo público», ha insistido en que todos ellos están abiertos al diálogo y al consenso «con el que piensa distinto», al tiempo que comparten una «misma visión de la sociedad progresista, modernizadora y europeísta».

El nuevo Ejecutivo, que aumenta en cuatro los trece ministerios que tenía el del Gobierno de Mariano Rajoy es «decididamente europeísta» porque Europa es «nuestra nueva patria» y el espacio en el que España se debe «fortalecer» y dar respuesta a los desafíos, ha defendido Sánchez.

La muestra de que su Gobierno es así —ha añadido— es el perfil y la personalidad de los ministros, pero también el hecho de que en la designación de la cartera de Exteriores y Cooperación se incluya, por primera vez, la designación de UE.

El presidente ha hecho hincapié en que el suyo es un Gobierno que asume el «movimiento feminista» que brotó el pasado 8 de marzo y que, a su juicio, marcó «un antes y un después» en la sociedad española.

En esa línea, ha subrayado que es un Gobierno «comprometido con la igualdad» —con la feminista Carmen Calvo como vicepresidenta y ministra del ramo— y que otorga el peso de la responsabilidad económica, también por vez primera, a dos mujeres.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, cargó con dureza contra el nuevo ejecutivo nombrado por Pedro Sánchez. «Se me ponen los pelos de punta», afirmó sobre los nuevos ministros del Gobierno del Estado. «Empezamos mal», aseguró en clave de diálogo y de inicio de una nueva etapa de diálogo entre administraciones.

En concreto, arremetió contra la elección de Josep Borrell como ministro de Exteriores. «No es una mala noticia, es una pésima noticia para nosotros», aseguró en la Cámara catalana. Desde el independentismo recuerdan estos días la implicación del ministro con la entidad antinacionalista Sociedad Civil Catalana y los últimos discursos del dirigente del socialismo catalán, que dijo que antes de coser las heridas causadas por el proceso secesionista, hay que «desinfectarlas» Torra aseguró que critica a Borrell no por lo que ha dicho, sino por su idea sobre el derecho de autodeterminación y porque cuando fue presidente del Parlamento europeo no permitió el uso del catalán. Desde la oposición le recordaron que en el Europarlamento solo se utilizan las lenguas de los Estados.

Críticas de Podemos

El secretario de Organización, Pablo Echenique, se ha mostrado crítico con el nombramiento del magistrado Fernando Grande-Marlaska como nuevo ministro de Interior, al recordar que fue él quien en 2007 ordenó abrir juicio contra dos humoristas de la revista satírica El Jueves por una viñeta del entonces Príncipe Felipe, y quien apostó por la condena de los participantes en la protesta que rodeó el Parlament de Cataluña en 2011, a raíz del 15-M.

Así lo ha asegurado en una entrevista en RNE en la que no obstante ha asegurado que no va a juzgar a los nuevos ministros por sus acciones pasadas sino por las medidas que desarrollen a partir de ahora en sus nuevos cargos. «A los ministros y ministras del nuevo Gobierno hay que juzgarles por lo que hagan, que es lo que espera la gente. Es interesante repasar sus perfiles, pero por poner un ejemplo, a Grande-Marlaska no sería sensato juzgarles por haber ido contra los manifestantes del 15-M cuando rodearon el Parlamento del Cataluña o por haber ordenado el secuestro de ‘El Jueves’ cuando hacía un ejemplar satírico contra los Reyes», ha señalado.

Un Gobierno «correcto»

El responsable económico de Cs en el Congreso, Toni Roldán, ve «correcto» el perfil del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, pero desconoce cuál es su proyecto, y ha pronosticado que tendrá que hacer «concesiones» a Podemos, a los independentistas y «a Torra».

Son «adecuados» en general, ha dicho de los ministros del gabinete de Sánchez, y ha valorado como «muy positivo» que haya una mayoría de mujeres, un signo de «europeísmo y de progreso», ha apuntado.

Del mismo modo, ha opinado que es «relevante» que el peso económico del Ejecutivo haya recaído también en mujeres.

Lo que no ha querido es analizar algunos de los nombres que forman parte del equipo de Sánchez, según ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso, donde ha insistido en que se trata de un gobierno «débil» al que le costará llegar a acuerdos.

En todo caso, espera verles trabajar porque, ha señalado, uno puede tener «buenos marineros», pero si no hay rumbo, el barco hace aguas.