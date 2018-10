Sánchez se saca de la manga un Debate de las Autonomías para no explicar su tesis

RAMÓN GORRIAGÁN | MADRID

Acuciado por la presión del PP para que explique en el Senado su tesis doctoral —el PP crecará una comisiónde investigación en el Senado—y con la estrategia de diálogo con la Generalitat de Cataluña en horas bajas, Pedro Sánchez se sacó ayer de la manga la celebración del Debate sobre el Estado de las Autonomías en la Cámara alta. Un cónclave autonómico que no se celebra desde hace trece años, que no era una prioridad ni figuraba entre sus planes y en el que todas las fuerzas políticas ven un intento de ganar tiempo con la calculadora electoral en la mano. El problema es que Sánchez no tiene en su mano poner fecha a la cita. Esa responsabilidad recae en el presidente del Senado, que sopesa los pros y contras de la reunión. La costumbre es los presidentes del Gobierno y del Senado actúen de común acuerdo. Esa sintonía se puede romper en esta oportunidad porque Sánchez es socialista y García-Escudero, del PP, y los populares ya rechazaron el año pasado la celebración del debate.