Sánchez soslaya la división interna y dice que el PSOE acaricia ser el primero

Ramón Gorriarán | Madrid

Pedro Sánchez omitió cualquier referencia a la falta de unidad interna que ha aflorado en la Escuela de Buen Gobierno del PSOE. El secretario general de los socialistas clausuró ayer las jornadas celebradas en una nave industrial de Madrid acompañado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el exsecretario general Joaquín Almunia y el presidente extremeño Guillermo Rodríguez Vara.

El líder del PSOE no logró que se visualizara la imagen de unidad que buscaba, pero no hizo ninguna alusión a las ausencias en la primera Escuela de Gobierno que organiza su partido. El expresidente Felipe González, el exsecretario general Alfredo Pérez Rubalcaba y los presidentes de Andalucía, Susana Díaz, Asturias, Javier Fernández, y Comunidad Valenciana, Ximo Puig, declinaron las invitaciones y reflejaron que las heridas que dejaron las primarias del año pasado no han cicatrizado y que el rumbo político que ha fijado Sánchez tras el 39 Congreso del partido no es compartido por todos. Tras la lección de la guerra fratricida que acabó con la dimisión de Sánchez en octubre de 2016 y que sumió a los socialistas en una profunda crisis, nadie está dispuesto a avivar las brasas que quedaron. Las primarias de junio del año siguiente, lejos de pacificar el partido, ahondaron las diferencias, pero hay un acuerdo tácito para no resucitar el conflicto. Por eso no hay enfrentamientos a cara descubierta, aunque la pugna, ahora hibernada, permanece ahí y no traspasa el ámbito de lo privado.