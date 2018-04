Las siete mejores frases de la dimisión de Cifuentes

Cristina Cifuentes ha anunciado su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras varias semanas envuelta en la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos y después de que hoy se haya publicado una información en la que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

Éstas han sido las 10 mejores frases de sus explicaciones:

1. "Se me ha intentado extorsionar".

2. "Me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por importe de 40 euros; me lo dijeron a la salida, los aboné en su momento y el asunto no tuvo mayor trascendencia".

3. "Todos ustedes saben que yo he sido espiada, investigada, que se han hecho dossieres contra mi persona, y algunos circulan por las redacciones. Antes, mientras era delegada del Gobierno, y no sé si también mientras he sido presidenta".

4. Estas informaciones suponen "un paso más en la campaña de acoso y derribo" al que dice que ha estado sometida desde hace "más de 35 días".

5. "Se han traspasado unas líneas rojas evidentes y se ha llegado indudablemente a un ataque personal".

6. "Toda mi actuación, mi vida, se han puesto en tela de juicio, y con un interés determinado, no sólo para acabar con el adversario sino para destruir a la persona".

7. "He cometido errores de todo tipo, y seguiré cometiéndolos, y seguro que he hecho cosas peores, como cualquier otro, pero se han traspasado todas las líneas rojas".